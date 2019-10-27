有關近日Line群組內流傳的我國大量進口歐美日廢棄物消息，環保署發表聲明指出，該為去年8月媒體所報導的舊聞，去年已完成修法加強管制，呼籲民眾勿被不實訊息混淆。

環保署指出，其實今年8月就已澄清相關訊息，惟相關資訊仍在網路上流傳，企圖誤導民眾。

去年10月4日，環保署完成「屬產業用料需求之事業廢棄物」，加強管制廢棄物進口，而根據環保署的數據統計，在修法過後進口廢棄物上升的趨勢已明顯減緩。

環保署說明，由於東南亞國家對廢棄物輸入的管制相當寬鬆，造成過去許多歐美國家將家庭廢棄物或未經妥善分類的廢塑膠椅資源名義送往東南亞，導致許多問題，而我國早已依巴塞爾公約完成修法並加強管理，與多數東南亞國家不同。

環保署強調，未來會持續與財政部關務署加強合作，嚴格執行廢紙、廢塑膠等廢棄物的邊境查驗，並對進口業者進行稽查，確認進口者為合法工廠作為塑膠製品及紙製品製造使用，如有查獲違法，將可處新台幣6萬元以上1千萬元以下之罰緩。

(中時 )