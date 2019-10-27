THE BANK IS OPEN 🤑 pic.twitter.com/2IYEX6UJar — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 27, 2019

看來老鷹年輕後衛崔楊真的很想成為柯瑞接班人！繼首役轟下38分，崔楊27日面對魔術，全場投25中16，含三分球投10中5，貢獻39分、9助攻與7籃板，帶領老鷹103比99氣走魔術，也爆冷搶下開季2連勝，崔楊確實進化了。

上季曾跟林書豪在老鷹攜手合作過的崔楊，新球季前兩戰徹底展現進攻破壞力，27日更包辦老鷹最後8分，其中包含最後26.2秒展現強大心臟的三分外線，幫助老鷹徹底穩住場上情勢，接著他在最後13.1秒兩罰俱中，成功帶走勝利。

目前崔楊場均38.5分暫居聯盟得分王，另有9助攻、7籃板、1.5抄截，投籃命中率5成87，三分命中率更有5成50，且已經投進11顆三分球，如此瘋狂的外線火力表現，簡直跟勇士球星柯瑞不相上下，接下來就看他能維持多久了。

也因崔楊火力全開的演出，老鷹其餘球員得分上雙，就只有赫爾特、賈巴利帕克各10分，科林斯9分、12籃板；魔術則以佛尼耶23分最高，武切維奇16分、10籃板，奧古斯丁14分，去年狀元富爾茲12分、3助攻，阿隆戈登10分。

(中時電子報)