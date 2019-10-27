靜宜大學讓國小二至五年級學生，在情境式學習及闖關遊戲中，提升「說、唱、舞、玩、畫」英文五力。（陳世宗攝）

靜宜大學英文系透過「五力全開國小魔法英語營」，讓學童多面向學習，增進人際互動、拓展國際視野！（陳世宗攝）

靜宜大學英文系「五力全開國小魔法英語營」，營造有趣且生活化的學習環境。（陳世宗攝）

靜宜大學英文系為激發孩童英語的學習興趣，特透過「五力全開國小魔法英語營」，讓全台約51位國小二至五年級學生，在情境式學習及闖關遊戲中，提升「說、唱、舞、玩、畫」英文五力；並瞭解英語多面向的學習方法，增進人際互動、拓展國際視野！

英文系主任丁玟瑛說，該系長期致力英語教育向下扎根，此次為小學生舉辦「五力全開國小魔法英語營」，以美國學者所提出的「STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）」為課程規劃概念，透過「說、唱、舞、玩、畫」英文五力，營造有趣且生活化的學習環境。

小學生能運用所學英語，認識靜宜各系所、蓋夏圖書館、體育館等優美的校園環境；也實際於商店購買物品，在校園體驗及闖關遊戲中，提升外語能力與視野！

靜宜英文系規畫希臘羅馬故事、迪士尼卡通「阿拉丁」及西洋流行舞曲「Handclap」拍手舞等多元課程，在寓教於樂中，提升學習創意及成效。活動中也結合「西洋餐桌禮儀」，讓小學生手做三明治等餐點，同時傳遞用餐禮儀及道地美食英文。搭配西洋萬聖節(Halloween)，小學生也親手製作「巫婆帽」，並開口練習相關節日英語、感受節慶氣氛！

豐原瑞穗國小五年紀林芊佑表示，很喜歡靜宜哥哥姊姊所準備的遊戲，這跟以前的英文課很不一樣。印象最深刻的是「神話故事」課程，在生動的講解中，學到很多英語。第二次參加活動的沙鹿國小四年庚班許瑁宸說，他最喜歡的是「體育館闖關」遊戲，從大力士體能的活動中，學習體育相關英文，希望明年有機會再參加第三次。

靜宜大學的圖書館很大、很漂亮！高雄市岡山區兆湘國小二年級林上晴說，很開心認識不同學校的朋友，也在圖書館、校園超市，及各大樓的闖關遊戲中學習英語，希望下次還可有機會參加。

(中時 )