蘇貞昌：矮化台灣、為港府解套擘劃的人就是魔鬼 11:372019/10/27 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌今天上午視察五股疏洪道左岸堤防防洪計畫時，回應日前的魔鬼說。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌日前質疑前總統馬英九及其律師陳長文為香港殺人犯陳同佳辯護，是「魔鬼現形了」，遭馬英九回嗆「不適任行政院長」，國民黨更醞釀發動倒閣。對此蘇貞昌今態度強硬表示，矮化台灣國格，要讓2300萬台灣人失去自由、民主，為香港政府解套擘劃就是魔鬼。 蘇貞昌表示，矮化台灣國格，要讓2300萬台灣人失去自由、民主，還有可能送新疆再教育的人，就是魔鬼；對香港百萬人上街頭毫不同情，對香港年輕人、學生一再被打、被殺、被失蹤毫不同情，卻要為林鄭月娥脫逃、為港府解套來擘劃的人，就是魔鬼。 投票》蘇貞昌「魔鬼說」你是否支持國民黨發動倒閣？ (中時 ) #港府 #香港 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳同佳出獄 陸委會批港「殺人犯到處走的罪犯天堂」 09:412019/10/23 政治 押陳同佳回台遭拒 綠批林鄭、藍營 12:182019/10/23 政治 港批跨境執法 台嗆縱放嫌犯 04:092019/10/24 話題觀察 蔡鬼打牆 學者：港無域外管轄權 04:092019/10/24 話題觀察 陳同佳趴趴走 陳其邁：港府要負責 18:362019/10/24 政治 蘇貞昌魔鬼賣台者 04:102019/10/26 時論廣場 不滿近期蘇貞昌的誇張言論 部分藍委建議黨團提倒閣 19:132019/10/26 政治 蘇貞昌真假執行死刑 孫大千四提問 22:082019/10/26 政治 新聞透視》未堅持理念 蘇揆自我打臉 04:102019/10/27 政治要聞 韓國瑜拋留學生政策 蘇貞昌酸：國政團變善後團 11:222019/10/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 新發現？彭文正大驚爆：LSE官方不背書聲明！ - 政治 高雄街頭總統民調 韓、蔡差距嚇死網友 - 政治 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 - 政治 蘇貞昌一席話引爆爭議！苦苓嗆17字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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