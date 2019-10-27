行政院長蘇貞昌日前質疑前總統馬英九及其律師陳長文為香港殺人犯陳同佳辯護，是「魔鬼現形了」，遭馬英九回嗆「不適任行政院長」，國民黨更醞釀發動倒閣。對此蘇貞昌今態度強硬表示，矮化台灣國格，要讓2300萬台灣人失去自由、民主，為香港政府解套擘劃就是魔鬼。

蘇貞昌表示，矮化台灣國格，要讓2300萬台灣人失去自由、民主，還有可能送新疆再教育的人，就是魔鬼；對香港百萬人上街頭毫不同情，對香港年輕人、學生一再被打、被殺、被失蹤毫不同情，卻要為林鄭月娥脫逃、為港府解套來擘劃的人，就是魔鬼。

(中時 )