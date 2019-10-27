梧棲區第七公墓預計年底前起掘，26日辦理有(無)主墳墓遷葬法會。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區第七公墓預計年底前無主孤魂起掘，未來將規畫為公園用地或其他用途，26日辦理有(無)主墳墓遷葬法會，提供400桌供品祭拜，祈求一切平安順利。

法會由生命禮儀管理處長劉振村、梧棲區區長溫國宏擔任開香儀式，參香貴賓有市議員尤碧鈴、陳廷秀、張清照議長服務處助理王明智、市議員楊典忠服務處主任梁靜芳、農會總幹事王秝毅、永寧里里長李皆得、永安里里長陳眞龍、興農里里長陳起益等，連同當地里民參拜者約100人，會場莊嚴又隆重。

梧棲區公所表示，第七公墓已有幾百年歷史，為各姓歷代祖先為民眾信仰中心， 26日辦理有(無)主墳墓遷葬法會，預計年底前無主孤魂起掘，未來將規畫為公園用地或其他用途，希望當地里民用虔誠及嚴謹態度，徹底清空先人遺骸，並妥為安置掘起後無主祠入塔為安。

活動由三里辦公處與生命禮儀管理處委託區公所辦理無主公墓追薦孤魂祈安植福法會，踴躍參加贊普桌數達400餘桌。

(中時 )