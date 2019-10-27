蔡英文總統27日出席「台灣國家的進化與正常化」新書發表會，上場致詞，強調堅決反對一國兩制的立場。（鄭任南攝）

蔡英文總統（左）27日出席「台灣國家的進化與正常化」新書發表會，接受台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志（右）贈送新書。（鄭任南攝）

蔡英文總統27日出席「台灣國家的進化與正常化」新書發表會，接受新書並合照後，向現場來賓揮手告別。（鄭任南攝）

蔡英文總統今天表示，面對中國的壓迫，我們必須盡最大的力量，守護得來不易的民主、自由和人權；堅定拒絕「一國兩制」，讓世界看見台灣人民的決心，「這就是台灣民選總統必須盡到的責任」。

蔡英文總統今天出席「台灣國家的進化與正常化」新書發表會，肯定作者陳隆志對台灣前途的關心及對台灣社會公共討論的用心。

蔡英文致詞時表示，能受邀參加陳隆志教授的新書發表會，她覺得非常榮幸，陳隆志是她的大學長，也是她的老師，一直以來，她都很佩服他，除了學術上的專業成就外，她尤其佩服他兩件事。

第一，是陳隆志對台灣前途的關心。當年在威權統治時代，他勇於表達主張，被列入黑名單也不在意。他寫的書，也啟蒙了一代又一代的台灣年輕人，讓更多人投入台灣民主化的事業。

第二，則是陳隆志對台灣社會公共討論的用心。他創辦的「台灣新世紀文教基金會」，20年前是少數關心國家主權、國際地位的民間智庫。因為智庫的運作，讓台灣在民主轉型過程中，可以持續培養出具有國際視野的人才，努力向國際發聲。

之前她曾到智庫的「WTO國際經貿法」訓練營當過講師，今天現場有好幾位基金會的董事和工作人員，她也謝謝大家長期的付出。並提到陳隆志發表的新書，闡述了台灣不斷進化的過程，也呈現出教授觀察世界局勢變化後，不斷學習、不斷思考，在論述上的進步。

她說，身為總統，這3年多以來，她每一天在思考的，也都是國際局勢的變化下，台灣應如何因應。她同意台灣在政府體制的許多層面，都還有討論、改革的空間。

不過她強調，在此同時，堅定拒絕「一國兩制」，讓世界看見台灣人民的決心，「這就是台灣民選總統必須盡到的責任」。她也期待大家透過寫作、出版、公共討論、公民運動，繼續捍衛我們心愛的台灣。「讓我們互相勉勵，一起加油，一起來打造進步的台灣、世界的台灣。」

(中時 )