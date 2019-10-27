現場小丑與孩子們互動。（曹婷婷攝）

台南市議長郭信良（右五）與張麗蓉總經理（左五）一同敲響愛心鑼。（曹婷婷攝）

小朋友們現場玩得不亦樂乎。（曹婷婷攝）

遠雄房地產2016年跨足台南市場，持續推出建案同時也致力在地關懷與照拂弱勢，今天在台南小北夜市舉行「府城送暖‧遠雄傳愛-2019遠雄兒童關懷送暖園遊會」，同時也捐款30萬挹注德蘭啟智中心、南台南家扶中心、以恩關懷協會，3個社福團體各10萬元，近200名孩子受惠，在歲末之際，無疑是最溫暖而實在的禮物！

行程滿檔的台南市長黃偉哲壓軸現身活動現場，他稱讚遠雄房地產熱心公益，也肯定遠雄房地產與遠雄文教基金會投注於社會弱勢關懷的努力，稱許企業拋磚引玉，無疑是社會一股暖流，期許今天公益園遊會為社會角落的弱勢孩子們注入更多關懷與愛，也讓外界看到企業界溫情溫暖一面。

台南市議長郭信良致詞提到，遠雄雖然經歷大巨蛋事件，但相當有道德良心，要將大巨蛋蓋好，事實上大巨蛋若不是遠雄這麼有財力的公司，10家大概要倒11家，但遠雄還是很有道德去完成這個工作，遠雄以這樣的精神在台南發展，也值得我們去嘉獎，尤其遠雄今天特別關懷弱勢，盡社會企業該盡的責任，因此他也在百忙之中特別撥冗用行動支持。

這場園遊會以家境貧困孩童為關懷對象，透過市集、才藝表演，鼓勵孩子們走出來，遠雄除了負擔舉辦園遊會的所有費用外，同時也捐款30萬挹注德蘭啟智中心、南台南家扶中心、以恩關懷協會，3個社福團體各10萬元，活動壓軸由郭信良等人帶領與會貴賓敲響愛心鑼，每敲一下，就代表愛與關懷能夠宏亮地把愛傳出去，傳進每個人心中角落。

文元國小校長李貞儀也特別感謝遠雄贊助修繕跑道，「安全是教育的基礎，從此，孩子在跑道運動，都不用擔心受傷。」

遠雄房地產發展股份有限公司張麗蓉總經理表示，遠雄來到台南4年，台南是一個人與人之間情感特別濃厚的城市，遠雄與地方長期緊密互動，傾聽在地需求，努力「接地氣」，希望為這個城市做一點事。尤其，這幾年推出建案緊扣環境共生、數位智慧和品牌永續，受到鄉親熱情支持，明年北區將推出4200坪基地5聯隊7戶建案、歸仁高鐵周邊3000多坪建案，首辦公益園遊會，就是以實際行動回饋鄉里。

張麗蓉也代表遠雄房地產致贈參與活動的德蘭啟智中心、南台南家扶中心、以恩關懷協會共30萬元支票，每一個社福團體各獲10萬元，在募款越來越不容易的時代，遠雄房地產雪中送炭，也讓社福團體又驚又喜。這筆經費將用於幫助6歲以下早療幼童醫療照顧、16歲以下經濟弱勢學童生活支援，以及國小到國中弱勢學生之課後照輔，近200名兒童受惠。

(中時 )