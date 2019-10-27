行政院長蘇貞昌25日立院答詢時說，死刑既然判決定讞，就該執行，更點名2起國內矚目案件，遭國際人員聯盟批評。蘇貞昌說，他當時也有說，定讞的死刑要執行時，都要非常嚴謹，因為生命是人權之首，有不可回復性，法務部在執行時用非常嚴謹的態度來面對。

蘇貞昌當時在立法院點名2件「天地不容」案例，包括2015年2月7日男子翁仁賢趁著除夕夜家人圍爐時潑汽油縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷；以及2016年3月28日男子王景玉突然靠近，砍斷「小燈泡」的頭。

(中時 )