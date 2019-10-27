挺死刑引批評 蘇貞昌：死刑定讞非常嚴謹 11:522019/10/27 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌今天上午視察五股疏洪道左岸堤防防洪計畫。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌25日立院答詢時說，死刑既然判決定讞，就該執行，更點名2起國內矚目案件，遭國際人員聯盟批評。蘇貞昌說，他當時也有說，定讞的死刑要執行時，都要非常嚴謹，因為生命是人權之首，有不可回復性，法務部在執行時用非常嚴謹的態度來面對。 蘇貞昌當時在立法院點名2件「天地不容」案例，包括2015年2月7日男子翁仁賢趁著除夕夜家人圍爐時潑汽油縱火，企圖燒死全家，造成父母等家人6死5傷；以及2016年3月28日男子王景玉突然靠近，砍斷「小燈泡」的頭。 投票》蘇貞昌「魔鬼說」你是否支持國民黨發動倒閣？ (中時 ) #死刑 #蘇貞昌 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐國勇嗆記者藍委問該道歉或嘉獎 蘇貞昌這樣說 17:182019/10/25 政治 同婚壓力鍋減壓 蘇貞昌臉書台語宣政 20:072019/10/25 政治 救選情 為陳同佳案解套！又是政治算計 蘇拋執死令 04:102019/10/26 政治要聞 蘇貞昌魔鬼賣台者 04:102019/10/26 時論廣場 蘇貞昌喊執行死刑 葉毓蘭：衝衝衝變殺殺殺 17:492019/10/26 政治 蘇貞昌喊執行死刑 網友協尋廢死聯盟 18:102019/10/26 政治 不滿近期蘇貞昌的誇張言論 部分藍委建議黨團提倒閣 19:132019/10/26 政治 蘇貞昌真假執行死刑 孫大千四提問 22:082019/10/26 政治 新聞透視》未堅持理念 蘇揆自我打臉 04:102019/10/27 政治要聞 韓國瑜拋留學生政策 蘇貞昌酸：國政團變善後團 11:222019/10/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 新發現？彭文正大驚爆：LSE官方不背書聲明！ - 政治 高雄街頭總統民調 韓、蔡差距嚇死網友 - 政治 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 - 政治 蘇貞昌一席話引爆爭議！苦苓嗆17字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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