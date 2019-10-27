美媒：伊斯蘭國首領遭美軍擊斃 11:542019/10/27 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國《新聞周刊》（Newsweek）引述美軍官員指出，行蹤飄忽的極端組織伊斯蘭國（Islamic State）首領巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）已在特別行動中遭美軍擊斃，不過其他匿名美官員不願證實該次行動是否成功。據信該行動是美國總統川普授權執行。 (中時電子報) #美軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 土耳其國防部：對敘利亞新軍事行動可免 10:042019/10/23 國際 《金融》行動支付新經濟，台新銀Richart用手機替手機投保 10:512019/10/23 財經 伊拉克防長晤美國防長 稱美軍4周內離開敘利亞 19:532019/10/23 國際 美軍開發新合金 強度比鋼鐵高出50％ 21:042019/10/23 國際 40年未升級 美軍核武信息系統終於擺脫8吋軟碟 22:172019/10/23 軍事 庫德族悲歌給台灣的啟示 04:102019/10/24 論壇廣場 Canon守護海洋 連續7年淨灘行動 04:102019/10/24 產業特刊 「瓩設計獎」行動劇啟發 景文高中創能OnLine 09:422019/10/25 新創意 貿易戰暗鬥仍在 美軍方竟找台積電當箭靶？ 00:042019/10/26 財經 美軍用晶片本土化 台積電成熱點 04:092019/10/27 焦點新聞 國際熱門新聞 有大事發生！川普晚間9點將發表重大聲明 - 時事 英國貨櫃車39死命案 死者多為越南人 - 國際 俄羅斯怒批這國是「國際土匪 」 - 國際 英貨櫃39命案 為何偷渡者選上英國？ - 國際 英貨櫃死者是越南人？ 揭命喪偷渡費用 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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