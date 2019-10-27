美國《新聞周刊》（Newsweek）引述美軍官員指出，行蹤飄忽的極端組織伊斯蘭國（Islamic State）首領巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）已在特別行動中遭美軍擊斃，不過其他匿名美官員不願證實該次行動是否成功。據信該行動是美國總統川普授權執行。

(中時電子報)