水利會長林文瑞致詞時，王金平（後方）被粉絲拉去拍照。（周麗蘭攝）

前立法院長王金平27日到虎尾鎮參加慈龍宮入火安座大典，不少民眾爭相和他握手，王金平致詞結束，司儀喊「總統好」，信眾回答「凍蒜」，但沒有喊出王金平名字。

王金平抵達時，媒體問他告別立法院第二天心情如何？王說，他還沒有告別，那是立法院總質詢，大家定位是他告別演說，那是他在立法院的最後一個會期，也可以那麼說啦。

媒體向他恭喜要代表親民黨出戰總統選舉，王金平連說「還沒有，還沒有」。

雲林農田水利會長林文瑞、虎尾鎮長丁學忠、縣議員黃美蘭和王金平一同上香，並贈匾「護國祐民」。

王金平致詞說，主委邀他參加入火安座大典時他一口答應，結果27日也是中華民國傳統宗教總會在佛光山開會的日子，他擔任總會長，只好告假從高雄趕來，那邊就拜託副總會主持，慈龍宮行程結束之後，還要趕回高雄參加數百人的餐會。

王金平說，現在一個好的道場可以參拜、求神問卜、消災解厄、增加吉祥，九龍太子各方面神力超人，也有慈悲心救度眾生，這分救世精神可以好好發揮，是信眾的福氣。

王致詞結束時，司儀突然喊「總統好、總統好」，台下信眾也跟著喊「凍蒜」。

(中時 )