新竹市「低碳蔬食環境教育」活動27日上午樹林頭公園舉行，現場吸引許多民眾前來參加闖關遊戲。（陳育賢攝）

新竹市「低碳蔬食環境教育」活動27日上午樹林頭公園舉行，現場吸引許多民眾前來參加闖關遊戲。（陳育賢攝）

副市長沈慧虹與主廚王浚安共同示範營養又美味的蔬食料理「三杯猴頭菇料理」。（陳育賢攝）

新竹市「低碳蔬食環境教育」活動27日上午樹林頭公園舉行。（陳育賢攝）

竹市低碳蔬食活動 2000人減碳1560公斤

為推廣低碳蔬食減碳，新竹市環保局與一貫道新竹分會27日共同舉辦「低碳蔬食環境教育」活動，現場有20個蔬食攤位及環保闖關遊戲，希望民眾藉由「吃」來減碳愛地球，主辦單位估計全場2000人一起吃素，共減碳1560公斤。

這場減碳蔬食活動今天上午在樹林頭公園登場，現場有各式蔬食與闖關環保遊戲攤位，主辦單位估計，1整個上午約有2000人參與，由於現場只提供健康的蔬食食物，在大家都吃素的情況下，每人可減碳0.78公斤，總計可減碳1560公斤。

副市長沈慧虹更表示，若大家回家3餐都蔬食的話，每人1天可減碳2.34公斤，全年吃素則可減碳854公斤，千萬不要忽視這樣的成效，大家都可為環保盡了1份心力。

為了教導民眾製作營養又美味的蔬食，主辦單位特別邀請素食餐廳主廚王浚安與沈慧虹一起示範「三杯猴頭菇料理」，在主廚以麻油與薑片爆香後，加上醬油與九層塔，現場立即香氣四溢，變成噴香下飯的1道菜。

而蔬食攤位中最夯的則是素食蚵仔煎，不少民眾這才知道原來蚵仔煎也可以吃素的，原來老闆范光源是以鴻喜菇、小白菜、特製粉漿和新鮮番茄自製的醬汁，做成素食蚵仔煎，味道完全不輸葷食。

此外，現場還有環境衛生、綠色消費、節能減碳及資源回收等環保闖關活動，過關者可獲50元蔬食品嘗券，使用自備餐具者加贈環保綠點10元，現場有許多父母帶著孩子一起參與，親子共學環境知識。

另，「好玩的劇團」也帶來以節約能源為主題的「北極熊肚仔尋寶趣」親子劇場，藉由逗趣的北極熊擬人生活故事，說明節能的重要。

環保局長江盛任指出，為延續推廣蔬食運動，環保局也與5家蔬食餐廳合作，凡持此次活動票根，即日起至12月31日，用餐都可享9折優惠，合作餐廳包括新竹市明德素食園、古今車用中、Lovy Veggie健康飲食，新竹縣韓楓蔬食、Sidewalk人行道蔬食。

(中時 )