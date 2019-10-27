智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）允諾縮小不平等、平息撼動這個南美國家的大型示威，今天他宣布大幅改組內閣，長串改革措施再添一筆。

他是在昨天深夜100萬智利人湧上街頭，要求改革社會與經濟模式之後，宣布改組內閣。

身為全球第一大銅礦產國的智利，向來是區域內最繁榮與穩定的市場經濟體之一，但根深蒂固的不平等與生活費用飆漲讓民眾不滿，群起要求改革。

皮涅拉今天在總統府莫內達宮（La Moneda）告訴記者：「為了重建內閣、回應這些新要求，我已要求所有部長辭職。」

皮涅拉並未宣布改組細節，也沒說何時會宣布；但路透社取得的文件顯示，皮涅拉考慮撤換內政、國防、經濟、交通和環境部等至少9位部長。

一個多星期前智利就有民眾因不滿地鐵票價調漲而走上街頭，後來示威活動變調釀成暴動，造成至少17人喪命、7000多人被捕，商家損失超過14億美元。

聖地牙哥智庫Espacio Publico政治分析家丹默特（Lucia Dammert）指出，皮涅拉宣布內閣改組是想「爭取時間」，但智利人不會再多等下去。

(中央社)