慈濟基金會2019年新芽獎學金頒獎典禮，26日在台中清水靜思堂登場。（慈濟基金會提供／陳淑娥台中傳真）

慈濟基金會2019年新芽獎學金頒獎典禮登場。（慈濟基金會提供／陳淑娥台中傳真）

慈濟基金會2019年新芽獎學金頒獎典禮，10、11月共舉辦29場，將有9000位學子獲獎；其中，曾演出電視劇〈夜市人生〉的小童星「友志」劉羽謙兄妹倆，26日在台中清水靜思堂受獎，分享逆爭上游故事勉勵在場學子。

大專組受獎人劉羽謙、劉羽彤兄妹是基督教徒，二人上台分享，劉羽謙目前就讀台灣藝術大學音樂系四年級、妹妹劉羽彤是靜宜大學台灣文學系二年級，雙主修大眾傳播學系。

劉羽謙表示，他們一家四口租屋而居，媽媽與友人合夥經營餐車販售熱食飯糰，2014年爸爸突然心肌梗塞往生，媽媽需獨自撫育兄妹二人，生活頓陷困境，所幸慈濟即時援助，化解燃眉之急。

劉羽謙熱心助人，曾於2009年莫拉克風災後，從台中騎單車到台東募款，募得10萬元全數捐出。他更曾出演電視劇，例如〈夜市人生〉的小童星「友志」，以及大愛電視台多部戲劇演出。

劉媽媽表示，人生道路上，家裡遇到困境，並接受慈善團體援助，未來有能力之後，必定謹記「受人滴水之恩，必當湧泉答報。」

慈濟基金會表示，為協助弱勢家庭脫離貧困，提供弱勢學子助學補助，使其安心就學而辦理「新芽獎學金」；除新芽獎學金外，也透過各類助學金補助、課輔服務以及為照顧戶及居關戶子女舉辦暑期營隊等，編織綿密的關懷網絡，陪伴社會上單親、隔代教養或是新移民經濟有困難的家庭，讓孩子們安心上學、端正品格，讓弱勢家庭有脫貧的希望。

(中時 )