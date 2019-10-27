一年一度的西拉雅趣飛車27日於大內走馬瀨農場登場，台84號早上9點40分左右起從玉井出口回塞3公里堵1小時。（劉秀芬攝）

一年一度的西拉雅趣飛車27日於大內走馬瀨農場登場，台84號早上9點40分左右起從玉井出口回塞3公里堵1小時。（劉秀芬攝）

一年一度的西拉雅趣飛車27日於大內走馬瀨農場登場，由於早上10點前只要穿黃色服飾或配件，即可免費入園，9點40分開始84號快速道路從二溪交流道往玉井方向大塞車，車陣綿延3公里長，直至10點40才恢復正常車速，不少非遊客也被困車陣，民眾怨聲載道。

走馬瀨農場表示，今日早上10點入園人數初估已破1萬人，歷屆趣飛車活動從來沒這麼多遊客入場，入園閘道全開，調派人力收停車費，並且開放大草原區供遊客停車，對於堵車未能10點前入園遊客，也都通融不收入園費。

台南市警察局善化分局大內分駐所、頭社派出所、玉井分局也派出員警於路口指揮疏導交通，善化分局長方國璽親自到現場了解狀況，由於車輛都卡在入口收票處，直至10點40分車陣才消化完畢。

早上也出席活動的台南市長黃偉哲也十分關心塞車情形，指示善化分局加強疏導，提早準備因應下午活動結束後散場車流，並要求善化分局與交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處、走馬瀨農場開會檢討，避免以後再發生類似情況。

(中時 )