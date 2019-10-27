李姓男子長期照顧夏姓爺爺生活起居，去年7、8月間，錄下爺爺用手機看A片，邊看還邊打手槍的影片，經過1年後，因自己缺錢花用，竟拿影片作為要脅，向爺爺的女兒借70萬，不然要把影片傳給媒體，經夏女對話內容截圖作為證據，控告李男恐嚇取財未遂罪，檢察官認定，李犯罪事實明確，依法起訴。

李去年在美國加州洛杉磯、夏姓爺爺的住處，發現他會以行動電話上網，觀看男女、男男的性交或口交的影片，其中1次有搓弄性器，李用手機將看爺爺觀看影片、打手槍的過程拍攝紀錄下來。

今年6月底，李因缺錢花用，萌生利用影片恐嚇夏的女兒，企圖向夏女借錢，並將影片傳給夏女、女婿和基金會員工，以「微信」傳訊：「阿姨對不起！你非常照顧我，我卻用它來跟阿姨借錢，但我一時間無法借到40萬，這些影片都是爺爺叫我用給他看，因為如果沒給爺爺看，爺爺會叫我幫他打手槍！讓我很困擾，影片目前都還沒外流出去」。

李說因為爺爺的照顧，又覺得不甘願，想跟阿姨借70萬，每月1萬，慢慢攤還「爺爺的所有影片我會讓它消失，......等阿姨回覆」，經夏女收到訊息後，立即向警局報案。

李辯稱，爺爺要他幫忙操作手機，播放A片給他看，影片是爺爺叫他拍攝，若不聽從爺爺的意思，擔心會被騷擾，他才會將影片留下，並沒有偷拍、恐嚇等犯行。但檢察官認為，縱使爺爺同意拍攝，但李將影片傳給夏的女兒，並不是索償的對象，已經涉及恐嚇取財未遂罪，並依法提起公訴。

(中時 )