甜美可人的新娘。圖：陳薇提供

穿上情侶裝拍婚紗。圖：陳薇提供

調皮隨意的街邊照。圖：陳薇提供

到釜山大川公園登山。圖：陳薇提供

到日本滑雪。圖：陳薇提供

在馬爾地夫海邊。圖：陳薇提供

德翔海運少東陳劭翔與陳薇談了六年的戀愛，今年8月18日完成結婚登記，正式結為夫妻。兩人對於目前婚姻生活非常滿意，陳劭翔誇讚太太在烹飪方面是天才型的，也感謝個性溫暖的太太時常提醒，使他更具有同理心，得以和身邊的人建立良好的互動，特別是家人。陳薇與丈夫都喜愛孩子，兩人已有共識，婚後希望能迎接孩子共組家庭。

陳劭翔與陳薇是6年前在聚會上相識，談了6年戀愛才結婚，陳劭翔說，婚事是因為工作太忙了，才會一再拖延，去年7月升任公司副總經理後，體悟自己的工作只會越來越忙，當時更發現陳薇在身心靈上的支持，去年10月與陳薇一起到馬爾地夫度假時，正式提出求婚。

陳薇透露，剛與陳劭翔交往時，只知道他是在海運公司工作的上班族，而她對海運界很陌生，曾經問朋友與海運界的人交往應該談些什麼，朋友建議她可以談談洋流的問題，現在回想不禁莞爾。

兩人同樣喜歡登山、旅行，陳劭翔尤其喜歡滑雪、潛水，出國旅行時，陳劭翔教陳薇滑雪與潛水，讓她也學出興趣來。陳薇是「女人我最大」節目固定班底，也是活躍於許多品牌受邀活動的出席嘉賓，對時尚具有個人的見解特色。陳薇時常和陳劭翔去歐洲旅行，除了欣賞風景，體會異國風情外，觀察力敏銳的陳薇也常從諸多品牌最新的產品發表中得到靈感。

陳劭翔認為，陳薇口才好，人際關係佳，他在她身上學會如何與人進行良好的互動，陳薇也會提醒他工作之餘要重視家人。聽到陳劭翔這樣誇讚她，陳薇立刻接腔說：「我們是相互學習，彼此都得到很多。」

陳薇結婚後真的是下廚洗手作羹湯，她表示，在夫婿應酬較多的日子，會準備一些清淡的料理，也捨棄濃湯改燉清湯；先生喜歡肉醬義大利麵，她就趕快去學習，親手做給他吃。對於陳薇的手藝，陳劭翔讚美的說：「她是天才型的。」

陳薇透露，念大學時在國際知名服飾店MANGO打工，有一天遇到風暴國際模特兒公司總經理陳文文，問她有沒有興趣當模特兒，她想試試看，但又怕被騙，心想這家公司如果要我交一毛錢我就不做，結果很幸運碰到的是正規公司，收入也比打工高很多，並且因此上了談話性節目，還為美麗佳人、VOGUE雜誌寫「時髦生活客」等專欄。

陳薇指出，陳劭翔生長在很好的家庭，很有教養，夫家很開明，不干涉她的工作或興趣，大姑和她像閨密一樣，什麼事都可以談，但是畢竟是要為人妻、為人母了，八卦性的節目不上，寫專欄也會認知及思考能帶給讀者什麼正面、有意義的或有啟發性的內容。

日前到淡江大學外語系演講，陳薇說：「原本非常緊張，但後來體悟到我不該只專注在自己演講的表現，而是發自內心分享自己的人生經驗，真正希望學生學到如何面對問題，避免錯誤，在掌握到這一重點後，就能侃侃而談。」

關於未來小孩的事情，陳薇坦言：「我和James(劭翔)都很喜歡小孩，也都做好生孩子的準備，我原本還想過生4個孩子，不過怕照顧不來，等有了養孩子的經驗再決定到底要生幾個。」

結婚後雖然沒有脫離演藝圈，但是陳薇未來依然會繼續寫作，也不排除出書的可能。由於不少年輕人因為看到陳薇的文字而得到幫助，使得陳薇心有所感，覺得她有責任繼續寫作，用文字帶給年輕人正面的影響。

(工商 )