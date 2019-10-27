國民黨總統參選人韓國瑜25日在虎尾成立青年後援會，韓提出青年政策，並鼓勵大學生、碩士生花1年時間出國遊學，更表示「身為總統的話，所有費用我一定想辦法解決。」

國民黨總統參選人韓國瑜25日在虎尾成立青年後援會，鼓勵大學生、碩士生出國遊學1年，本報對此舉辦網路投票：「你是否支持韓國瑜所提，大學生、碩士生出國遊學1年應由國家付費？」截至今中午12點止，60.91%表示支持，不過也有37.68%不支持，這項政策或許還有許多討論空間。

本報所作的網路投票，至截稿為止，共有1.2萬名網友投票，7469票（60.89%）都投「支持」；4625票（37.70%）則投「不支持」；173票則表示不知道/無意見，佔1.41%。

韓國瑜25日進行雲林縣傾聽之旅時，鼓勵大學生4年、研究生3年一定要有一年去國外當交換生，自己可以選擇要去哪一個國家，所有費用，他當總統的話，一定想辦法幫忙解決，引起熱議。而後韓國瑜競選辦公室26日又發布新聞稿說明，經費部分，政府負擔1/2或1/3，另外可考慮用銀行的優惠貸款。

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(中時電子報)