立法院長蘇嘉全的夫人洪恒珠，27日於屏東市成立競選總部，宣布參選屏東縣第一選區立委，300多名鄉親到場支持。洪恒珠表示，她為了政治理想而參選，一定會登記參選，唯一變數是，姪兒蘇震清參選第一選區立委，她才會退選。
洪恒珠表示，她以堅定、無奈的心情宣布退出民進黨，以無黨籍投入選舉，這是一個很艱難，要有很大勇氣的決定，因為要面對民進黨內很大的壓力和質疑。她說，這次參選是因為這階段的人生，對生命有不同選擇和自我期許。
對於先生蘇嘉全未到場，洪表示，因為院長到印尼成立小英之友會，所以未到場；她也坦承民進黨給院長很大壓力。對於很多傳言她是為了家族政治利益才會參選，她否認她參選不是政治操作，而是政治理想，她相信自己可以做個很好的立委。
洪恒珠說，她一定會登記參選，唯一變數是蘇震清參選第一選區立委，她才會退出。她說，因為她和蘇震清的票源重疊，蘇在選區內的基礎打得很深，目前蘇舉辦的幾場地方座談會人氣爆表就可見。她強調，即使蘇震清列入民進黨不分區安全名單，她一樣會參選。
立法院長蘇嘉全辦公室今日對外發布聲明稿表示，蘇嘉全院長重申堅決反對太太洪恒珠投入屏東縣第一選區立委選舉。並對洪恆珠今日退出民進黨表示遺憾。蘇辦表示，希望洪恆珠能打消參選念頭，將再持續溝通。
(中時 )
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