〈世界的山將〉名古屋居酒屋的〈台灣風炒麵〉，麵上有肉臊、韭菜、豆芽和肉片，除內醬油炒製，還有一點點辣油。（圖／姚舜）

〈夢幻雞翅〉是名古屋連鎖居酒屋〈世界的山將〉招牌美食，帶著微微胡椒辛辣味，皮酥肉嫩、炸功了得。（圖／姚舜）

〈世界的山將〉招牌〈夢幻雞翅〉一份5支，但在日本，常有客人一次就叫五份一起上桌，一個人就嗑掉25支。（圖／姚舜）

〈海老天婦羅飯糰〉是名古屋特有美食，將炸蝦天婦羅與飯糰結合，個頭精緻小巧，一口一個，吃食時不會「張牙舞爪」破壞形象，非常受女性客人喜歡。（圖／姚舜）

用名古屋特赤味噌滷製的〈味噌豬腸〉，口感軟嫩、輕咬即斷，且非常入味、適合配酒與下飯。（圖／姚舜）

〈世界的山將〉雖是居酒屋，菜單上亦有美味的〈鰻魚飯〉，客人可以3種不同吃法品嘗。（圖／姚舜）

〈世界的山將〉的〈鰻魚飯〉，鰻魚肉厚且軟，鰻醬鹹香帶有甘味，非常好吃。（圖／姚舜）

在〈世界的山將〉品嚐〈鰻魚飯〉有3種吃法，客人可以倒入高湯享受「茶泡飯」的滋味。（圖／姚舜）

〈味噌炸豬排串〉是名古屋特有的美食，廚師用竹籤將豬絞肉串起後炸熟，並用紅味噌醬提味，搭配清脆甘甜高麗菜上桌。（圖／姚舜）

都說台灣外食族吃貨「哈日」，喜歡日本庶民美食。但很多人不知道的是，在日本，吃貨也「哈台」。在名古屋，〈台灣拉麵〉更是各式連鎖餐廳與日本拉麵店內菜單上必備菜品，名古屋人就是愛這台味，當地都多麵店與餐廳菜單上都不敢漏了它，〈台灣拉麵〉名副其實的成了「名古屋餐桌上的台灣之光」，有些餐廳業者甚至拆解〈台灣拉麵〉的食材和味道元素，「攀親帶故」地發展出各種「類似」麵食，希望吸引更多食客與吃貨上門。

〈台灣風炒麵〉就是名古屋人氣居酒屋〈世界的山將〉菜單上最受歡迎的熱賣美食。〈世界的山將〉在日本有70多家據點，日前在台北市南京東路、吉林路山開店，社長山久美說，店內點餐率最高的菜品前三名依序是：招牌〈夢幻雞翅〉、〈味噌炸豬排串〉，以及〈台灣風拉麵〉。山本久美還說，她自己也喜歡台灣拉麵的味道，所以〈世界的山將〉菜單上也有〈台灣風炒麵〉，而且「少了都不行」。

日本的拉麵文化其實源於中華料理，據考，「拉麵」最早在日本被稱「龍麵」。「拉麵」一詞最早則出現在橫濱，而日本第一家拉麵店則傳說是東京的〈來來軒〉。而〈台灣拉麵〉在名古屋走紅，甚至成了「名古屋名物」，則源於一家叫〈味仙〉連鎖台灣料理店。

〈味仙〉的老闆姓郭，上個世紀70年代他在名古屋創業，見到四川味頗愛日本人歡迎，於是他取〈台南擔仔麵〉與四川〈擔擔麵〉的元素加以結合，發明了新口味麵食並取名〈台灣拉麵〉，結果不僅轟動大賣，名古屋麵店、定食餐廳與居酒屋也有樣學樣師法跟進，如今成了「名古屋特產」，許多灣客到名古屋旅行，還專門要嘗〈台灣拉麵〉。

如今在名古屋，〈台灣拉麵〉的版本很多，「近親繁殖」的拉麵、炒麵更多，但都脫離不了〈味仙〉最早建立的基本架構：用雞骨熬高高，碗內則必有肉臊、韭菜與豆芽。那肉臊是加了辣油和大蒜炒製，所以麵中會帶有一點汪汪紅油。

〈世界的山將〉的〈台灣風炒麵〉也都有這些元素，只是〈台灣拉麵〉是湯麵，〈台灣風炒麵是炒的，所以還帶了一點點醬油色。好吃嗎？真好吃！且是「熟悉的好吃」，無怪連社長自己都愛吃。

山本久美說，〈世界的山將〉來台展店，一方面是希望讓更多台灣朋友認識名古屋美食，另一方面則是推廣日本正宗居酒屋文化。

名古屋最具代表性的美食是：炸雞翅、赤味噌和鰻魚飯，這些特色美食是〈世界的山將〉菜單上基本架構。他們家的〈夢幻炸雞翅〉現今也是訪名古屋必嘗的「觀光美食」，〈鰻魚飯〉則可以三吃。味噌料理更是多元且變化豐富。

為了解決外食上班族民生大計，〈世界的山將〉插旗台北市南京東路、吉林路口，特別設計推出了6款午間商業套餐，另外並集合了〈夢幻炸雞翅〉、〈海老天婦羅飯糰〉、〈味噌滷小腸〉與〈味噌炸豬排串〉等菜式設計了〈名古屋名物定食便當〉，將名古屋最具代表性的特色美食一網打盡，既方便又划算，值得推介。當然，到該店消費，不要忘了嘗嘗〈台灣風炒麵〉，看看這麵究竟如何風靡名古屋的。

〈世界的山將〉名古屋居酒屋菜單上亦有不同鍋物可以選擇，圖為用牛腸、高麗菜、韭菜、豆芽同煮，並用肉臊、乾辣椒與蒜片提味的〈牛腸鍋〉。（圖／姚舜）

〈世界的山將〉在台北市南京東路、吉林路口開新店，特將招牌菜色集合在一起推出6款午間定食套餐。（圖／姚舜）

〈世界的山將〉在台北市南京東路、吉林路口開二店，店裝不似傳統日式居酒，反而更像餐廳。（圖／姚舜）

〈世界的山將〉社長山本久美表示，自己也非常喜歡〈台灣風炒麵〉的味道。（圖／姚舜）

為方便中午外食的上班族解決民生問題，〈世界的山將〉南京店特別設計推出了〈名古屋名物定食便當〉。（圖／姚舜）

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