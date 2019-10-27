蔡英文出席客家祭典(崔慈悌攝)

蔡英文總統今天出席台北客家義民嘉年華主祭大典，與近來多次批評蔡政府的台北市長柯文哲同台，兩人僅禮貌性的握手，全程相敬如冰。蔡英文致詞時感謝台北市政府團隊的努力，「這些都是我們一起合作、努力保存客家文化的成果」。

蔡英文今天赴自由廣場，出席2019台北客家義民嘉年華主祭大典，受到現場客家族群的歡迎，不僅民眾搶著跟她握手，還有青年學生要跟她拍照合影、玩自拍。

柯文哲會前接受媒體聯訪，被問到和蔡英文同台要講什麼時坦言，這種公開場合沒什麼機會講話，都是每個人上去把自己的稿子唸完就結束了，「每個都行禮如儀而已」。蔡英文抵達時，與柯文哲禮貌性的握手， 隨即坐下，雙方未有任何的交談，柯文哲反而和走在蔡後面的民進黨議員張茂楠有互動。

蔡英文在致詞時表示，每年的義民嘉年華活動，有迎神、傳統客家儀典、挑擔、踩街、藝文展演，非常精彩及熱鬧。「地方政府很努力，中央政府也做了很多事情，像是上個週末，我們才把浪漫台三線的精華帶到凱道上，讓全台灣的人都知道，台三線客庄的美麗！」

她說，政府推動浪漫台三線的目標很簡單，就是希望讓台三線重新活絡起來，讓台三線成為年輕人回家的路，讓年輕人願意回到客庄生活。所以她一上任，就把「浪漫台三線」納入前瞻基礎建設的計畫中，花3年多的時間，仔細規劃、用心執行，把台三線這塊招牌重新擦亮。

最近，她看到很多年輕人，都已經到台三線上那些很美麗的藝術品，還有IG的網美景點上拍照打卡，也有很多人告訴她，這陣子去台三線旅遊，都會看到外國人在吃粄條、喝膨風茶。

蔡英文表示，這代表客庄有了新的生命，也代表客庄現在已經是非常熱門的旅遊景點。接下來，我們會用浪漫台三線的成功經驗，來加速推動高雄屏東的「靚靚六堆」及花蓮台東的「幸福台九線」。

她說，未來，我們還會辦理全球的第一屆世界客家博覽會。不管是中央還是地方，我們正透過創新和藝術，把逐漸消失的客家文化變成吸引大家來觀光的亮點，也讓全世界都看重台灣的客家文化。

儘管兩人座位緊鄰，但蔡英文與柯文哲在主祭大典過程中都未有互動，蔡英文隨後離場時再度與柯文哲禮貌性握手，隨即離開。

(工商 )