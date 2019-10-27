台中果菜市場董事長賴溪松26日下午被司機載著要從東勢返回市區時，座車駕駛疑自撞電線桿，造成坐在右後座的賴溪松重傷，緊急送醫後仍回天乏術，賴是市長盧秀燕輔選大將。消息傳出，政壇與商界震驚不捨。市府經發局長張峯源心痛表示，前天賴溪松還到他辦公室談事情，他希望經發局如何人和政通，發揮戰力，聽到不幸的消息，令人不捨與不甘，政商界同感哀悼，對賴溪一輩子為農友爭取權益發聲，敬佩他也感嘆生命早逝。

賴溪松在台中市農會擔任總幹事多年，這次台中市長選舉，在很多人不看好盧秀燕時，他毅然出面相挺，不怕如果盧沒選上，恐波及自己的工作，對盧在農業及農會系統推動獻策，也讓盧在農業票源開紅盤。

「業務透明化、用心經營、農會社區化」，賴溪松與一般守成型式農會不一樣的是，他將農會異業結合，還將向上路的市農會營造有如超商，將農友的農產品與副產品直銷，縮短與民眾餐桌最短的距離。

當年擔任農會總幹事時，有200多名員工，喊得出每一個人的名字，對每個人負責的業務瞭若指掌，賴溪松原在台中北區農會服務，1975年8個區農會合併成台中市農會，47歲那年已累積24年資歷的賴溪松，受前任總幹事託付，登記參與總幹事遴選。

那時賴溪松曾在媒體受訪時表示，「當年逾放額很高，呆帳達22億元，員工人心惶惶，我又是幾個人選中最年輕，其實很猶豫…。」像是趕鴨子上架，還好擔任總幹事前，曾任職稽核輔導課，負責解決農會疑難雜症，成立「催收中心」與「催收小組」，與法院及客戶接洽，密切溝通催收狀況與進度，以盈餘打消呆帳，降低逾放比有成。

「成為社區的銀行、在地住民的好鄰居」，賴溪松扛起農會轉型，農會變成也有繳稅、水電費、消費性貸款、購屋貸款等服務，還與區里合作，成立愛心媽媽、志工，才藝班等，客源布樁，擴大農會版圖。

盧秀燕肯定賴溪松的農業與商業專長，也是她農業等相關業務重要農業政策幕僚及諮詢對象，獲拔擢擔任台中果菜市場董事長，開發果菜業務與商機，經發局長張峯源表示，25日賴溪松還來市府與他研商未來發展，他還提飲經發局如何人和政通，發揮戰力的看法，不料26日傳來惡耗，令人心慟，市府已全力協助賴溪松家屬處理善後。

(中時 )