福壽山農場松廬轉紅 11月最佳賞楓期 12:412019/10/27 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 福壽山農場的松廬楓葉已漸漸轉紅，有遊客迫不及待上山先睹為快。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 福壽山農場的松廬楓葉已漸漸轉紅。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真） 福壽山農場的松廬楓葉11月進入最佳觀賞期。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真） 秋天是最佳的賞楓季節，臺中市福壽山農場的松廬楓葉26日已開始轉紅，預計11月將進入最佳觀賞期，錯過鴛鴦湖楓紅的遊客別失望，趕緊規畫行程上山來賞楓吧！ 福壽山農場場長巫嘉昌指出，鴛鴦湖楓紅已經進入尾聲，雖然葉子漸漸掉落了，但配上藍天還是很美，有很多嘉賓還是造訪拍下美美的照片；不過，雖然鴛鴦湖的楓葉即將落幕，但松廬的楓葉才正開始要轉色。 福壽山農場表示，松廬的楓葉預計11月將進入最佳觀賞期，歡迎遊客遠離塵囂，趕緊規畫賞楓之旅，一起上山享受松廬楓葉由翠綠轉黃橙的美景。 (中時 ) #賞楓 #福壽山 #農場 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸公布賞楓地圖 紅橘綠色標指數 04:092019/10/24 話題觀察 化身江戶時代旅人 漫步妻籠馬籠 賞楓、賞雪、品古道 15:242019/10/24 旅遊 南科用地飽和 地方傳將徵收南側看西農場300公頃土地 19:282019/10/24 生活 秋遊日本三重賞楓趣！瀑布前看金黃紅交錯 泡湯品和牛 16:182019/10/25 旅遊 玩食熱門新聞 走馬瀨這活動太熱門 台84線竟塞3公里堵1小時 - 旅遊 獨〉日本人氣居酒屋最夯美食 「台灣拉麵」入列 - 旅遊 - 工商 東京新地標！360度視野 澀谷最高露天展望台11月登場 - 旅遊 反送中要喝！員工揭密「可不可熟成紅茶」必點Top3 - 玩食 珍煮丹哪個好喝？員工私心推薦Top5 網讚：喝過就回不去 - 玩食 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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