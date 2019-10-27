福壽山農場的松廬楓葉已漸漸轉紅。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

福壽山農場的松廬楓葉11月進入最佳觀賞期。（福壽山農場提供／陳淑娥台中傳真）

秋天是最佳的賞楓季節，臺中市福壽山農場的松廬楓葉26日已開始轉紅，預計11月將進入最佳觀賞期，錯過鴛鴦湖楓紅的遊客別失望，趕緊規畫行程上山來賞楓吧！

福壽山農場場長巫嘉昌指出，鴛鴦湖楓紅已經進入尾聲，雖然葉子漸漸掉落了，但配上藍天還是很美，有很多嘉賓還是造訪拍下美美的照片；不過，雖然鴛鴦湖的楓葉即將落幕，但松廬的楓葉才正開始要轉色。

福壽山農場表示，松廬的楓葉預計11月將進入最佳觀賞期，歡迎遊客遠離塵囂，趕緊規畫賞楓之旅，一起上山享受松廬楓葉由翠綠轉黃橙的美景。

(中時 )