新竹縣「竹東水資源回收中心」，27日正式榮獲環境教育設施場所認證。（陳育賢攝）

新竹縣「竹東水資源回收中心」於今年9月經環保署環境教育認證審查小組第61次會議審查通過，27日正式榮獲環境教育設施場所認證，縣府表示，竹東水資中心為竹縣第2處通過認證的汙水處理場所，未來歡迎各級學校、團體來此進行環境教育活動。

縣長楊文科表示，竹東水資源回收中心兼具減少汙染、環境保育及教育等多項功能，不但將放流水作進一步的淨化處理，也成為野生動植物的棲地及當地居民休閒運動好去處。

未來中心將以環境教學為宗旨，藉環教課程把此場所的地理獨特性納入教案，說明水資中心為收集民生汙水處理，所扮演角色為減汙者，而非汙染製造者，讓民眾了解排放放流水流向及對下游地區影響，建立環境倫理意識。

楊文科說，「竹東水資源回收中心」屬公共汙水下水道，專門處理家戶排放民生汙水，位處自來水水質水量保護區內，現行汙水處理廠的放流水須符合行政院環境保護署公告的「自來水水質水量保護區內放流水標準」。

此外，考量取水口上游仍有眾多人口居住，為提升放流水水質，未來縣府還將積極向中央爭取經費朝3級處理廠設置方面推動。

中心未來歡迎學校、社區、社團等單位前來參訪，將有專人做導覽，以寓教於樂方式，帶領民眾理解到放流汙水如何做淨化處理，以達到水資源回收再利用目的。機關單位參訪報名方式，可電洽竹東水資源回收中心03-5827959諮詢。

(中時 )