女星謝忻被拍到與「浩角翔起」已婚成員阿翔當街車吻，婚外情爆出後兩人演藝生涯受到重挫，事發後雙雙遭經紀公司要求停工反省，而比起阿翔停工2個月就「解禁」，謝忻工作安排上明顯延宕更久，直到最近才撥雲見日宣布將跟徐乃麟合作新節目，今爆出她私下還低調往海外發展，爆出搭上馬來西亞小鮮肉男星，跟對方貼身同框照曝光。

大馬小鮮肉邱俊鑫貼照洩將與謝忻合作。(翻攝自丘俊鑫IG)

謝忻因「翔忻婚外情」重創演藝事業，然事後她無論道歉還是露面，可以發現與其考量自己的未來，還比較擔心給周遭親友帶來影響，據《鏡週刊》報導，在阿翔回歸家庭並復工後，低潮的謝忻前往金山祭拜恩師黃義雄(寇桑)，想到自己茫然的前途痛哭，之後跟《綜藝大集合》製作人蕭哥聯繫，希望對方能幫忙，幫找海外的工作。

而當初蕭哥顧忌謝忻公司的立場，怕幫她之後會被公司知道，不好做人，因此拒絕了謝忻，之後《綜藝大集合》決定回收阿翔、揮別謝忻，蕭哥基於對她的歉意，於是才到處幫忙打聽海外工作機會，還幫她牽線介紹馬來西亞鮮肉男星丘俊鑫給她認識。

而謝忻拓展海外工作及人脈的部份一直保密進行，直到最近曝了光，丘俊鑫近日也在IG貼出跟謝忻的合照，兩人貼身靠著自拍，笑得相當開心，他在po文忠表示有跟謝忻愉快地喝咖啡聊天，「我們互相為彼此打氣，一切都會ok的！」，還透露「11月新加坡見」，洩露兩人將合作的消息，證實製作人幫忙謝忻海外鋪路成功。

(中時電子報)