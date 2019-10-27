香港區議會選舉上周四簡介會雖然中途腰斬，但大部分候選人已抽出參選編號，不過香港眾志秘書長黃之鋒因以個人身分報名參選的，仍未獲確認參選資格，黃之鋒前晚再獲當區新選舉主任蔡亮來信，第三度被查問其政治主張，他質疑此舉是為借故拖延。黃之鋒及後於社交網站公開回信，重申不支持香港獨立作為民主自決的一個選項。

據港媒報導，以個人身分參加區議會選舉的黃之鋒，至今仍未獲確認參選資格。黃之鋒昨於社交平台透露，前晚收到新選舉主任蔡亮的來信。信中除再度要求他解釋是否認同香港眾志的政治綱領外，亦引述一篇他於去年回應人大常委譚耀宗的新聞報道，要求其回覆港獨是否自決前途的選項之一。

黃之鋒於社交網站公開他的回覆，表示選舉主任錯誤地理解他對民主自決的主張，重申不支持香港獨立作為民主自決的一個選項。他強調，香港眾志與自己支持的前途自決，均是在「一國兩制」的憲政框架內進行，任何成為自決前途選項的主張，其先決條件是擁有相當民意基礎，以符合民主原則。

對於第三度被查問政治主張，黃之鋒解釋，自己於前兩次回信時，已非常清晰地回應選舉主任的所有查詢，直接指出自己的政治主張符合「一國兩制」的憲政框架。黃之鋒又質疑此次再度來信的目的，似借故拖延，「根本與港府和北京未傾掂數，逼不得以方要使出的下策」，又指拖延的越久，只會讓選民越覺得選舉不公，繼而令選民更支持捍衞制度公義的候選人。

黃之鋒早於十月四日報名參選海怡西選區，原本負責審視黃之鋒參選資格的南區海怡西選舉主任馬周佩芬，上周四突然「因病休假」，需轉由油尖旺民政事務專員蔡亮接手職務。而選管會當晚舉行的候選人簡介會和抽籤程序，海怡西選區亦因而未能如期進行抽籤。

(中時 )