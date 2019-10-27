國民黨立法委員參選人宋瑋莉現場呼籲市民朋友們，「健走」對身體的好處多多，並且是隨時隨地都能進行的運動。她鼓勵青年朋友也走出戶外，以健走形式沿途欣賞優美風景。（吳康瑋攝）

近年運動風氣盛行，國際獅子會300F區基隆地區28個獅子會27日在明德國中舉辦世界糖尿病日千人健走嘉年華，國民黨立法委員參選人宋瑋莉現場呼籲市民朋友們，「健走」對身體的好處多多，並且是隨時隨地都能進行的運動。她鼓勵青年朋友也走出戶外，以健走形式沿途欣賞優美風景，也適合全家老少大小一同牽手齊步參與。

宋瑋莉也藉著假日的健走活動，懇請獅友們的支持，並獲得熱列迴響，紛紛搶著要一起合影。她表示，有健康的身體，國力才會強盛；她談到，在自己擔任議長的期間，經由「府會攜手」從104年的329萬元經費、到107年的1,059萬元，經費增加了3倍，也讓參與人數增加足足3倍。

宋瑋莉說，社會體育蓬勃發展是市民的福氣，「國家機器動起來」據基隆市政府統計，基隆市所辦理的運動i台灣各項體育活動的人數，從104年24,351人次、105年45,524人次、106年為50,109人次，至107年截至7月底參與基隆市運動i台灣體育活動人次已達到55,373人次，已較104年成長127％，成長幅度超過一倍。

她更說到，自己擔任議長的期間，與市場林右昌共同推動市民體健活動，並積極向體育署申請經費推動全民運動不留餘力，總計4年共獲補助3,104萬850元。

宋瑋莉指出，只要能為基隆多付出一份心力，自己在未來擔任立法委員時，一定以自己的經驗，更積極的為市民到中央爭取最多預算，並監督政府必需廣為宣傳體健相關活動，提升市民健康運動樂活的觀念，真正打造基隆成為一個運動友善的智慧城市。

國民黨立法委員參選人宋瑋莉現場呼籲市民朋友們，「健走」對身體的好處多多，並且是隨時隨地都能進行的運動。她鼓勵青年朋友也走出戶外，以健走形式沿途欣賞優美風景。（吳康瑋攝）

國民黨立法委員參選人宋瑋莉現場呼籲市民朋友們，「健走」對身體的好處多多，並且是隨時隨地都能進行的運動。她鼓勵青年朋友也走出戶外，以健走形式沿途欣賞優美風景。（吳康瑋攝）

國民黨立法委員參選人宋瑋莉現場呼籲市民朋友們，「健走」對身體的好處多多，並且是隨時隨地都能進行的運動。她鼓勵青年朋友也走出戶外，以健走形式沿途欣賞優美風景。（吳康瑋攝）

國民黨立法委員參選人宋瑋莉現場呼籲市民朋友們，「健走」對身體的好處多多，並且是隨時隨地都能進行的運動。她鼓勵青年朋友也走出戶外，以健走形式沿途欣賞優美風景。（吳康瑋攝）

(中時 )