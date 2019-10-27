苗栗監理站偏鄉考照服務，將於11月6日到大湖農工辦理，請民眾把握機會。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗監理站服務偏鄉地區，11月6日上午9點到下午4點，將到大湖農工辦理「行動監理偏鄉考照服務」，另於上午9點至中午12點，辦理跨機關聯合服務，監理站指出，現場提供監理、稅務、就業、工商發展、警政等業務洽辦諮詢，並可體驗行動漂書，歡迎鄉親多加利用。

苗栗監理站說明，6日上午9點至9點半，開放民眾報名機車駕照考試，逾時不候，本場次開放名額60名，提醒民眾利用周一至周五上班時間，提前到公立醫院、衛生所或衛福部評鑑合格醫院，或受委託之醫院、診所辦理體檢，有任何問題，可電洽苗栗監理站037－331806轉203或509詢問。

【機車考照應備證件及注意事項】：

一、報名時須攜帶身分證或居留證正本。

二、持汽車駕照或輕型機車駕照報名者，須攜帶駕照正本。

三、合格體檢表（機車駕駛執照登記書）乙份。

四、一吋相片3張（含體檢及報名）。

五、報名費250元（持汽車駕照、輕型機車駕照或1年內第2次(含)報名者：125元）。

六、駕照費200元。

七、考照當日報到時間：早上9：00~9：30報到。（逾時不受理報到）。

八、報考路試者請自備機車、安全帽，不可穿著木屐。

九、如有違規案件請先辦理分期或繳清，否則無法受理報名。

十、考照當日如遇天然災害，經苗栗縣政府宣布停止上班上課時，本次服務及考照則順延2周舉辦，不另行通知。

（除上述天然災害停止上班上課情形缺考者，至遲可於順延之服務期日下班前申請退費外，餘均不得以任何理由要求或申請退費）。

(中時 )