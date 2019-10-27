2019長榮航空城市觀光半程馬拉松吸引約兩萬跑者於今日總統府前起跑，共同迎接北市曙光。（長榮提供）

日本籍長跑好手牧野冴希用破大會紀錄的1小時06分19秒奪下2019長榮航空城市觀光半程馬拉松男子半馬組冠軍。（長榮提供）

2019長榮航空城市觀光半程馬拉松今（27）日於總統府前廣場正式開跑，今年適逢長榮航空30周年，第二屆馬拉松有2萬名跑者共襄盛舉，日本素人跑者牧野冴希刷新大會紀錄，以1小時6分19秒成為男子半馬新科王者；而現任冠軍曹純玉、謝千鶴與李奇儒3人最終也順利完成2連霸。另外完成半馬、10公里、3公里等組的跑者，可獲300到2500哩的哩程數。

長榮航空賽後更抽出多樣好禮，包括10張國際線長、短程機票，以及20張國內線不限航點機票，並首度推出「長榮世界跑」，以長榮航空城市觀光半程馬拉松作為起點，讓跑者有機會參加世界各地知名的國際馬拉松盛會，跟著長榮航空一同從「台北起跑，飛向世界！」長榮董事長林寶水表示，期盼透過馬拉松推廣，讓運動也能結合觀光」。

長榮航空去年首度舉辦觀光馬拉松，成功引發國際注意北市美麗風情，我國長跑女將曹純玉、謝千鶴也把半馬組、10公里組冠軍順利留在台灣，今天再度火力全開，分別以1小時16分57秒、38分整拿到女子半馬、10公里組冠軍。另外身為上班族的日本素人跑者牧野冴希更突破紀錄，以1小時06分19秒奪下半馬冠軍寶座。

長榮航空表示，今年正值30周年，為此也準備多樣好康回饋跑者，包括活動賽衣邀請運動品牌Nike精心設計，參加半程組跑者還可拿到長榮專屬衣保袋及鑲上水晶的完賽獎牌。另外延續上屆完賽即送哩程數好康，只要完成半馬、10公里、3公里等組的跑者，分別可獲長榮航空無限萬哩遊哩程數2500哩、1000哩與300哩，加入長榮航空無限萬哩遊會員並且填寫個人資料，還可再享1000哩無限萬哩遊哩程數。

長榮航空也於賽後推出抽獎活動，祭出5張歐美澳不限航點經濟艙機票及5張亞洲區不限航點經濟艙機票，並加碼提供20張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票；除機票外還包括臺灣地區長榮國際連鎖酒店２天１夜免費住宿券以及最高5萬哩之無限萬哩遊哩程數的抽獎機會，此次長榮航空也將提撥報名費200萬捐贈予小愉兒社會福利基金會，期盼可以拋磚引玉，讓更多朋友響應社會公益。

(中時 )