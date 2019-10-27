前台中地區農會總幹事、現任台中市果菜公司董事長賴溪松，26日下午發生車禍，不幸去世，消息傳來，台中市長盧秀燕27日幫同黨籍立委沈智慧輔選站台時表示，賴溪松的離去，農業界的損失，台中市政府跟果菜公司將全力協助治喪、慰問家屬。

市長盧秀燕指出，因為他從基層做起，對台中市農會顧獻相當大、也全力照顧農民，在台中市擔任農會總幹事時受到大家敬重，在他上任之後，台中市農會轉虧為盈

盧秀燕表示，這是農業界最重大的損失，賴溪松董事長從基層做起，公正廉明，對農業奉獻很大，尤其他全力照顧農民，在農會相當受到敬重，更重要的是他有經營長才，過去台中市農會是虧損的，但在賴董事長的努力之下，在上任總幹事第1年就轉虧為盈，讓台中市農會有很好的發展，所有農友、農會對他非常尊敬。

盧秀燕說，很可惜因為1場車禍發生，讓大家痛失摯友、深感心痛，同時也是農業界巨大的損失，市府跟果菜公司會慰問家屬，也會全力協助治喪。

(中時 )