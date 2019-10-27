NBA新球季開打以來的最大冷門，27日在鳳凰城發生了！原本預估將成西區墊底候選之一的太陽，竟在自家主場爆冷以130比122擊敗上季總冠軍賽MVP里歐納德領軍的快艇，也終止快艇開季2連勝，只能說球是圓的，什麼都會發生。

儘管先發控衛盧比歐膝傷賽前宣告缺陣，太陽卻從開賽就展現不服輸韌性，一路壓著快艇打，甚至來到末節，一度擴大領先到14分之多，看到連鳳凰城球迷都不敢相信地主球隊可以領先本季奪冠呼聲最高的快艇，但太陽偏偏就做到了。

打到最後2分鐘，快艇把比數追成112比119，里歐納德更在最後1分34秒投進三分球，可是太陽馬上靠著泰勒強生的三分外線回應，甚至戴文布克最後58.9秒投進全場個人第3顆三分球，重新擴大太陽領先到10分，也宣告快艇敗局。

戴文布克成為太陽爆冷擊沉快艇的頭號功臣，他拿全場最高30分，外加8助攻、6籃板，歐布雷也拿20分，卡明斯基18分、8籃板及6助攻，薩瑞奇15分、10籃板，太陽就算少了盧比歐、艾頓(禁賽)兩大主力，仍然展現強大搶勝氣勢。

快艇則以替補前鋒哈瑞爾28分最高，里歐納德也拿27分、10助攻(生涯新高)與8籃板的接近大三元數據，路威廉斯23分，可惜面對求勝欲望強烈的太陽，快艇還是意外敗下陣來，看來快艇總教練瑞弗斯回去必須好好檢討一下出了什麼事。

(中時電子報)