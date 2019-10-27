佩佩控訴婆婆心機重。(圖／翻攝自youtube)

雙胞胎女星佩佩6年前嫁給愛情長跑13年的造型師老公，婚後也搬進桃園的夫家，不過住進去才發現是跟整個家族一起，且婆婆還做了這件事，讓她忍不住抱怨婆婆是「全世界心機最重的人」。

佩佩上《命運好好玩》透露，因為婆家是透天厝，整個家族都住一起，光吃飯就要準備15副碗筷，不過雖然如此，但婆婆把房子隔一半，只有一樓相通，所以大家仍保有自己的私密空間，不過這也讓她驚覺「找不到搬出去的理由」，直呼婆婆很心機。

佩佩也分享自己第一次洗碗時，因為料理台很低，導致她洗完15人份的碗後，腰直不起來，還要去針灸，結果婆婆就叫她以後不用洗了，讓她心想既然不用洗碗又不用做家事，笑說「好像也不用搬出去住了」。不過因為家族作息正常，但她常會睡到中午，但婆婆叫她起來吃飯，雖然不悅但只能強忍，而因為她都最後吃，婆婆嘴上雖說「慢慢吃」，但卻一直在旁邊收拾，讓她壓力非常大。

(中時電子報)