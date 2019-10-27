出殯要送糖吃？一名女友有在臉書「爆系知識家」PO文，表示鄰居今天出殯他們剛好不在家，回來卻在門口收到一包糖，看了監視器發現是禮儀社人員放的， 「我隔壁左右鄰居都有一包，請問是代表什麼意思？」

原PO指出，「我婆婆說這是給我們吃甜...吃甜？喪吃甜？感覺搭不上的妙」，讓她很好奇到底為什麼要送糖。對此，網友紛紛留言解答，「因為棺材有經過你們家門口，回禮給你，造成你們不便的致歉贈禮」、「代表苦的過去甜的要來」、「傳統習俗啦，當喪家出殯之後，撕下貼在圍牆上那張紅紙時，會回贈帶有甜品的東西給左右鄰居，表示吃甜甜」。

且各地送禮的習俗也不太一樣，「我們這裡會有鞭炮、壽金一疊、一包孔雀餅乾，鞭炮就是當場放掉，金紙也是燒掉」、「我看過送米的」、「還有送蛋糕的，也有送米、送豬肉的」、「放金紙禮炮最多，每個鄉鎮閩南人，客家人，禮俗都不同」。

(中時電子報)