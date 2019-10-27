伊拉克爆發本月第2波大規模反政府示威，抗議群眾與安全部隊和民兵團體發生衝突，至少67人在週末兩天的示威活動中喪命，數千人受傷。

伊拉克總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）今晚下令反恐局（Counter-Terrorism Service）在首都巴格達和南部城市納西里耶（Nasiriya）街頭部署精英隊員，企圖遏止暴力活動蔓延。

安全消息人士告訴路透社，當局要求他們「動用一切必要手段」終結示威。

在巴格達，反恐局部隊在午夜前後接管了市中心「解放廣場」（Tahrir Square）附近的檢查哨，並開始驅離抗議群眾。安全部隊稍早發射催淚瓦斯，卻未能淨空解放廣場。

在納西里耶，據警方和安全消息人士說法，反恐局成員毆打並逮捕數十名抗議人士，企圖瓦解示威。

成千上萬群眾在這兩座城市展開第2天示威，他們說，多年來的衝突和經濟困頓讓人民生活遲遲無法獲得改善，因此疾呼政府改革。

安全部隊在巴格達發射催淚瓦斯，有4人遭催淚瓦斯罐直接擊中頭部而喪命，另外還有數十人受傷。警方說，納西里耶有一群示威者氣沖沖地闖入一名地方安全官員的住處，釀成4人死亡，示威者縱火焚燒這棟建築物，迫使警衛開火。

在希拉省（Hilla），示威者齊聚「巴德爾組織」（Badr Organisation）辦公室附近，迫使這個獲伊朗支持的民兵團體成員朝他們開火，導致7人死亡。

伊拉克全國各地昨天至少有52人喪命，超過2000人受傷。

這是伊拉克本月第2波大規模反政府示威。前一波抗議中，示威群眾和安全部隊多次爆發衝突，導致157人喪命、6000多人受傷。

法新社報導，在全國各地頻頻上演大規模示威之際，與激進什葉派教士薩德（Moqtada al-Sadr）關係密切的國會議員今晚突然靜坐示威，使伊拉克政府面臨更多壓力。

薩德鼎力支持示威，要求政府下台和伊拉克提早舉行國會大選。

薩德所屬的薩魯聯盟（Saeroon）成員今晚靜坐示威，加劇國內緊張情勢。薩魯聯盟是國會最大黨，擁有54席。

國會議員薩亞迪（Badr al-Zayadi）說，他們已展開無限期「靜坐，直到制定出伊拉克人民所要求的各項改革」。

(中央社)