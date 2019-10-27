全國牙醫界蔡英文連任後援會成立大會27日舉行，蔡英文總統（前排左）親自授旗，授旗代表揮舞旗幟時，差一點甩到蔡英文，站在一旁的衛福部部長陳時中（中）、與隨扈（左）趕緊出手阻擋。（陳信翰攝）

全國牙醫界蔡英文連任後援會成立大會27日舉行，蔡英文總統親自授旗，授旗代表揮舞旗幟時，差一點甩到蔡英文，站在一旁的衛福部部長陳時中、與隨扈趕緊出手阻擋。

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