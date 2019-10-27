蔡英文出席後援會授旗儀式 險被旗幟擊中 13:082019/10/27 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 授旗代表揮舞旗幟時，差一點甩到蔡英文。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全國牙醫界蔡英文連任後援會成立大會27日舉行，蔡英文總統（前排左）親自授旗，授旗代表揮舞旗幟時，差一點甩到蔡英文，站在一旁的衛福部部長陳時中（中）、與隨扈（左）趕緊出手阻擋。（陳信翰攝） 全國牙醫界蔡英文連任後援會成立大會27日舉行，蔡英文總統親自授旗，授旗代表揮舞旗幟時，差一點甩到蔡英文，站在一旁的衛福部部長陳時中、與隨扈趕緊出手阻擋。 (中時 ) #蔡英文 #旗幟 #衛福部 #後援會 #出席 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀光業悽慘卻替蔡助陣？港媒嗅出不尋常... 09:232019/10/24 政治 蔡英文駁斥髮夾彎：政治失分不在考量範圍 18:162019/10/24 政治 北部工業區後援會成立 蔡英文：台灣是最好投資地 21:032019/10/24 政治 韓蔡都有「芒果乾」 04:092019/10/25 論壇廣場 全國設計論壇 蔡英文：明年成立台灣設計研究院 04:102019/10/25 投資理財 彭文正訪IALS找不到論文 林環牆列5點：鐵證如山 15:282019/10/25 政治 新黨慶光復節 舉行「庶民起義 台灣再光復」大會 21:262019/10/25 政治 新黨慶光復 高喊下架民進黨 04:092019/10/26 兩岸新聞 新黨慶光復節 誓言下架民進黨 04:102019/10/26 政治要聞 小英政大人事檔案「絕對機密」 林環牆列兩大問題砲轟 09:332019/10/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 - 政治 高雄街頭總統民調 韓、蔡差距嚇死網友 - 政治 新發現？彭文正大驚爆：LSE官方不背書聲明！ - 政治 命理師：韓國瑜有她幫忙 會從一面倒中拉回50％ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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