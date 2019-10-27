全台血庫長期缺血，近期傳出剩下的用量，即將見底。「義工有愛，熱血臺灣」愛心捐血活動在全台灣積極募集血袋，將即時為血庫注入庫存量。基隆市救國團27日號招萬人前來二信總社面前捐血，邀請全台民眾挽起袖子做愛心，現場參與民眾絡繹不絕，時間到27日下午16點30分，參加活動即贈全聯禮券，更吸引老幼婦孺一起攜手前來，場面熱鬧。

基隆市救國團特別提醒民眾，若有意前來共做愛心，必須年滿17歲、65歲以下，而為安全問題，男生須滿50㎏、女生須滿45㎏，若女性剛好時逢生理期、懷孕中或產後(含流產)六個月內，請暫緩捐血。並且若擁有非B型肝炎、C型肝炎者，應在捐血前晚應有充足之睡眠，並且捐血前8小時請勿飲酒。基隆市救國團更指出，對現場前來奉獻愛心的民眾，獻上深深的感謝，並指出，這些前來的「熱血」，不但會及時救助一條生命，也將溫暖全家人的心。

(中時 )