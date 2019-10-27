立委洪慈庸拚連任，呼籲大家共同「抗中保台」一起護台。（陳淑娥攝）

台中市議員周永鴻挺總統蔡英文、立委洪慈庸連任後援會成立大會，26日傍晚在神岡區萬興宮舉行，破千位鄉親共同參與支持，洪慈庸指出，神岡的改變看得見，呼籲大家共同「抗中保台」一起護台。

後援會成立大會包括立委洪慈庸、蔡英文競選總部主委林佳龍部長夫人廖婉如、執行總幹事何明杰、周永鴻市議員、後援會神岡分會長劉八郎等代表均到場參與，現場超過千位熱情鄉親到場力挺。

廖婉如表示，改革時應該獲利者也許還無感，但是被改革者可能會反彈，包括她也提到有國外研究顯示，全球遭到假訊息攻擊的國家連續六年第一名的國家就是台灣，現在手機即時訊息轉傳迅速，但是當事人可能都無法在群組中解釋，也是執政者努力為民眾打拚，卻在選舉上會遇到困難的原因，也盼民眾能夠多方查證，捍衛真正為台灣打拚的人。

洪慈庸指出，自己在中央立院身為中生代，家中有長輩也有孩子，可以理解這個世代的辛苦，要讓政府將長輩和孩子照顧好，年輕人才能沒有煩惱專心拚經濟；她提到，政府的長照2.0明年預算編列400億，比過去成長了8倍，還有親子福利包括過去前市長林佳龍推動的托育一條龍，中央也全力接手支持育兒津貼，減輕年輕人育兒的負擔。

廖婉如指出，洪慈庸這四年來與未來可能的競爭對手，或許是過去連任多屆立委的人選，但是洪慈庸在地的建設大家能夠看到，讓她繼續在立法院為鄉親爭取預算、打拚努力，相信她的認真、有理想，會為神岡鄉親爭取更好的未來。

洪慈庸指表示去在林佳龍市長任內爭取神圳國中活動中心，曾經開出的支票一張一張向大家兌現，地方的發展她會繼續努力；無論是四年前後，她都不會因為艱困而退縮，一步一腳印讓台灣人看見年輕人的決心！

(中時 )