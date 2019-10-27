宋瑋莉說，自己從政多年，人民的事，就是自己最重要的事，自己當選後，一定會積極推動完成。（吳康瑋攝）

宋瑋莉說，自己從政多年，人民的事，就是自己最重要的事，自己當選後，一定會積極推動完成。（吳康瑋攝）

針對民進黨立法委員蔡適應25日在立法院對行政院施政總質詢，蔡適應指政府應該以生活圈概念規畫通勤轉乘，鼓勵使用大眾交通工具，他並具體提出，將原本只在連續假期才有國道客運與台鐵相關轉乘優惠，擴大到其他時間辦理。

國民黨立法委員參選人宋瑋莉提出質疑指出，雙北市在2018年3月推出雙北市公共運輸轉乘定期票1280元，但蔡適應委員為何當立委三年多，等到選舉前才提出質詢，這難道就是口口聲聲說的民生法案最優先的立委。

另外，宋瑋莉強調，蔡適應針對國道一號汐止到大華系統塞車問題，蔡適應認為，現在基隆河開發解禁，應重新思考拓寬、新設匝道，但宋瑋莉繼續指出，這個議題，民進黨議員蘇仁和多次在議會質詢，但都沒有獲得回應，忽視地方長期塞車的困擾，現在立委選舉到了，就開始聽到民眾聲音，就積極質詢推動;宋瑋莉說，雖然蔡適應趕在選前才推動，但是「遲到總比不到好，晚做總比不做好」，希望能儘早落實完成。

宋瑋莉說，自己從政多年，人民的事，就是自己最重要的事，自己當選後，一定會積極推動完成。

(中時 )