國民黨總統參選人韓國瑜從南方展開傾聽之旅，走訪各地與庶民進行座談。（報系資料照片）

國民黨總統參選人韓國瑜向高雄市府請假後，展開全台競選活動，他每到地方溝通常口出金句，引起社會熱議，但也因為論述不完整，外界質疑他亂開支票，以致前行政院長張善政為首的國政顧問團得事後澄清背書。張善政作為顧問團總召，不時出來擋子彈，甚至出現硬凹 善後的狀況，而被外界大酸張善政變成了「張善後」。

以張善政為首的國政顧問團陣容龐大，多是前政治官僚和學術菁英，理應是韓國瑜最大的國政靠山。不過，韓國瑜下鄉進行傾聽之旅後，故宮一次攤開來展、3000公尺高山廣設升旗台……等等說法陸續出現後，都被放大檢視，引來強大批評，逼得國政顧問團得事後補提政策，不斷澄清善後。

韓國瑜與國政顧問團之間如何運作，為何出現這種溝通的落差，外界也不免感到好奇。若從顧問團所提的政策有限，或許也能找出部份的答案。

從「集智台灣」網站可發現，韓國瑜「國政顧問團」8月17日成立以來，從20個小組到第2波再增體育、客家、觀光、原住民4小組，24個小組的政策，目前只提出能源（8月22日）、社福（8月29日）、外交（9月12日）、醫療長照（9月19日）、環保生態（9月26日）、體育（10月2日）、兩岸（10月10日）、觀光（10月20日）政策共8項，約占3成。

風傳媒報導，國政顧問團24個小組，幾乎已各開過7至8次會議，政策也在收斂階段，但跨領域政策如青年政策，就與生育、教育有關；有涉及預算的項目，也要與財政小組討論，跨組討論需要多時間，希望10月底前全部政見公布在「集智台灣」網站。

顧問團發言人黃曼昕說，國政顧問團成立以來，最多一天基金會裡要開到3次會議，張善政幾乎會全程參與小組會議，主持工作規模不小，但如何幫韓國瑜端出國政牛肉，對他也是重大挑戰。外界都在看，張善政會不會只成為張善後，對有心為台灣找尋新出路的他而言，應該不會同意這樣的角色扮演。

(中時電子報)