國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、縣議長沈宗隆（前左）、雲林縣農會理事長陳瑞雄（後右）、縣議員李明哲（前右）、虎尾鎮長丁學忠（後左），一同為林老先生覆蓋黨旗，過程肅穆隆重。（周麗蘭攝）

家屬懸掛國民黨總統參選人韓國瑜的輓聯弔唁林水茂老先生。（周麗蘭攝）

林水茂老先生生前是國民黨老黨員。（家屬提供）

96歲虎尾鎮民林水茂生前是老國民黨員，也是韓國瑜的鋼鐵粉絲，生前不斷交代子孫一定要支持韓國瑜。27日告別式中，子孫為他申請覆蓋黨旗，雲林縣議員、韓國瑜小舅子李明哲代表弔唁。

林水茂老先生退休於虎尾鎮公所，年輕時加入國民黨直到96歲過世，曾受雲林縣黨部表揚為績優義務幹部。

孫子林廷光表示，阿公是國民黨的忠貞老黨員，全家都是韓國瑜的忠實粉絲，日前阿公因身體不適跌倒住院10天，後來器官衰竭過世。

孫子說，阿公住院時間還天天看《中天電視》關心韓國瑜的新聞，一直到意識不清為止。生前不斷交代子孫，一定要支持韓國瑜，希望他當選中華民國總統為人民謀福利，韓是能為百姓、替基層農民著想的領導者。

林水茂老先生過世後，家屬申請覆蓋黨旗，以念他生前對國民黨的熱忱。雲林縣黨部獲知後，通報中央黨部，黨主席吳敦義出具黨旗覆棺贈書，表達國民黨對他的付出與哀悼之意。

告別式於27日舉行，國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、縣議長沈宗隆、雲林縣農會理事長陳瑞雄、縣議員李明哲、虎尾鎮長丁學忠，一同為林老先生覆蓋黨旗，過程肅穆隆重。

(中時 )