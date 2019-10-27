美國總統川普。（美聯社資料照）

太空人與國民打成2勝2負，美國總統川普(Donald Trump)預告他將在G5親臨現場觀戰，畢竟是闊別86年回到華盛頓特區開打的世界大賽。這亦是川普上任總統以來首次出席職業運動賽事。當地選民對川普並不友好，受邀開球者是反川普的中南美名廚José Andrés，到時候大概又會有網路口水戰可看。

川普將是暌違18年首位現場觀戰世界大賽的美國總統，前一位是2001年小布希(George W. Bush)出席洋基球場。當年響尾蛇苦戰7場擊敗紐約洋基，至今被視為經典的世界大賽。小布希那時候也順便開球，但川普笑說他這次不想開球。「我登板得全副武裝，看起來會太大隻。」總統開球不比一般人，必須穿上防彈衣以策安全。

包括這次開球的名廚在內，出身中南美的球員多半對川普管制非法移民的政策非常不滿。整體來說職棒球隊對川普稍微友善，川普在其他職業運動遭到抵制，多支冠軍球隊不願造訪白宮。職棒則是2016年(小熊)、2017年(太空人)、2018年(紅襪-總教練缺席)冠軍隊都有出席，至於今年就要先看是誰拿冠軍了。

(中時電子報)