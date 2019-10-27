蘇貞昌今天上午視察五股疏洪道左岸堤防防洪計畫。（譚宇哲攝）

行政院長蘇貞昌今天視察五股疏洪道左岸防洪計畫，承諾由中央全額負擔11.2億計畫經費，將既有長約4公里堤防，由6米加高為約10米，工期預計48個月，完工後將符合200年重現期洪水位保護標準，可望解除管制區禁限建，有利後續推動擴大五股都市計畫及解決五股垃圾山沉痾。

蘇貞昌致詞時表示，二重疏洪道蘆洲右岸堤防10米高、200年洪水頻率，是他當年爭取的標準，現在五股左岸6米高堤防要一樣提高到10米，計畫完成後，未來五股洲子洋、成子寮地區房子更有價值；蘇開玩笑說，「但蓋這麼多，也沒有分一點給我，我做這樣，也沒有分到一吋土地，都做甘願的。」

蘇貞昌當場小酸代表新北市長侯友宜出席的副市長陳純敬，蘇笑說，副市長只會說沒錢，但是房子在蓋，將來增值稅、房屋稅、地價稅每年在收，也沒分我；蘇還說，9年前就說好由新北市政府自籌，市府也有公文答應，最後卻是「9年來自己發愁」，籌不出錢，放了8年多，沒本事就是沒本事。

蘇貞昌表示，淹水不分藍綠，特別要求新北市府盡速規畫，相關堤防也求經濟部水利署趕快做，所有費用中央來承擔，讓新北市後續的發展更快，大家住得更安心。

五股洪水平原管制區解禁須達成4條件，包括二重疏洪道左岸堤防從現有6公尺加高至10公尺、觀音坑溪整治、清除三重及蘆洲高灘地垃圾山及台北市社子島堤防加高，五股疏洪道左岸防洪計畫的完成，將是區域解禁、有利擴大五股都市計畫推動的一大進程。

(中時 )