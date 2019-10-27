2019長榮航空城市觀光半程馬拉松今天登場，大家都在天色還沒亮就精神抖擻地參加，展現滿滿活力！(影片由主辦單位提供)

2019長榮航空城市觀光半程馬拉松今天清晨在天色還昏暗時，於總統府前廣場起跑，寶島兩位跑女將曹純玉、謝千鶴把半馬組、10公里組冠軍順利留下，雙雙完成2連霸，來自日本的素人跑者牧野冴希則以破大會紀錄的1小時06分19秒登上半程馬拉松男子組冠軍。

今年參賽有衛冕重任的曹純玉、謝千鶴，今天腳下速度全開，曹純玉以1小時16分57秒贏得女子半馬冠軍，謝千鶴則以剛好38分整獲得女子10公里組冠軍，賽後謝千鶴領到長榮航空特製的「飛機座」紀念品十分興奮，她笑說：「真的太有紀念價值了！希望長榮航空可以繼續舉辦這麼有水準的比賽，不管氣氛、賽道都非常棒。」

「馬拉松寶貝」曹純玉連2年在長榮航空城市觀光半程馬拉松女子半馬組封后，以東京奧運為個人接下來的奮鬥目標。(主辦單位提供/陳筱琳傳真)

「馬拉松寶貝」曹純玉今天開賽雖然頻頻遭遇逆風，但仍甩開其他競爭對手，成功衛冕冠軍，賽後表示：「從上個月柏林馬拉松後，腿部一直有快要抽筋的現象，最近才傷癒，賽道中遇到幾個斜坡，加上今天多半處於逆風，跑起來比較吃力。」

曹純玉最大目標是明年東京奧運，她認為可以透過比賽發現自己肌力不足的現象，藉由本次長榮航空城市觀光半程馬拉松作為起點，期待調整好狀態，一舉達到奧運參賽資格標準。

原本要挑戰男子半馬2連霸的寶島好手周庭印，因為右腳傷勢復發，含淚放棄今年賽事，但今天仍到場支持，看到男子半馬冠軍被日本素人跑者牧野冴希以新紀錄1小時06分19秒抱走，周庭印驚呼：「實在太猛了！」

牧野平時是上班族，利用空閒之餘加緊訓練體力、肌力，首次參賽長榮航空城市觀光半程馬拉松就刷新紀錄，他透露其實賽前目標是突破個人最佳1小時04分01秒，但在10公里處被泰國跑者洽派（Chaipat Intharachathon）追上，讓他有些緊張，幸好調整後依舊能穩住領先。

牧野說：「去年我朋友來參加長榮航空城市觀光半程馬拉松，就跟我說這個比賽辦得超級棒，今年二話不說我也報名參加，很開心能拿到冠軍。」

第2屆長榮航空城市觀光半程馬拉松報名人數寫下新猷，2萬個名額很快被跑者搶完，加上今年逢長榮航空30周年，準備許多禮物回饋跑者，賽後抽獎總計10張國際線長、短程機票，以及20張國內線不限航點機票，並首度推出「長榮世界跑」，以長榮航空城市觀光半程馬拉松作為起點，讓跑者有機會參加世界各地知名的國際馬拉松盛會。

(中時電子報)