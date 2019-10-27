蔡英文總昨出席「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會」成立大會時強調，台灣人沒有分裂的本錢，這一次的選舉，要證明一件事，「民主的選舉我們也可以團結，把所有可以團結的力量都團結起來」。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千直言，台灣社會的分裂，不正是民進黨的傑作嗎？他也列出蔡英文不敢說清楚的六個問題。

蔡英文昨提及，這一次的選舉，要證明一件事情，就是民主的選舉也可以團結，把所有可以團結的力量都團結起來。「不論是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，只要認同台灣，我們都在一起」。蔡表示，選舉不只是選總統，也不只選立委，選舉還有很重要的功能，民主國家人民集體意志的表現，就是選舉就是投票。

對此，孫大千在臉書指出，這麼會使用廣告話術，蔡英文沒有去當「電視購物專家」真的可惜了！台灣社會的分裂，不正是民進黨的傑作嗎？他列出蔡英文不敢說清楚的幾個問題，一、蔡英文現在是不是假借中華民國的外殼，在推動「階段性的台獨」呢？二、蔡英文為什麼不敢堂堂正正，大大方方說出「中華民國」的國號呢？三、台灣的國號，究竟是「台灣」？「中華民國台灣」？還是「中華民國」呢？

此外，孫大千提及，一個中華民國，為什麼還要分成「台灣派」、「中華民國台灣派」、和「中華民國派」呢？五、中華民國的國民，硬生生的被蔡英文分成了三派，究竟是誰在分裂台灣社會呢？六、現在要高喊「團結」，其實內心真正的盤算是希望把大家選票都「團結投給蔡英文」吧？

(中時電子報)