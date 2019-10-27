台中市長盧秀燕上任後大力拔擢女性，展現女力能量，律師謝震武在電視主持政論節目，近來抨擊國民黨總統參選人韓國瑜引發關注，敏感時機，剛好他太太李月娥在台中市府擔任市府顧問的辭職11月1日生效。市府表示，李月娥純為家因素及專業在博館文物，盧秀燕慰留後不得不放人，不涉其他政治因素，而這也是市府未屆滿一年，繼朱蕙蘭、錢怡君之後，第三位離職的市府顧問。

李月娥來台中市府擔任有給職的市府顧問，編制12職等，在府內行事低調，編制12職等，對盧秀燕各項業務獻策建議，也是盧幕僚中倚重對象，近來前社會局長李允傑調為市府顧問，市府顧問到位，不料，李月娥以另有規畫先走人。

盧秀燕延攬李月娥到台中市擔任市府顧問禮遇有加，提供獨立的辦公室專用空間，李月娥也投入市政輔佐重任，成為盧秀燕核心小組，參與首屆台中購物節推動，成為拚經濟亮點。

日前還為啟動海岸地區整體規劃作業，與都市發展局長黃文彬拜會港務公司台中港務分公司，針對台中港的發展及港市合作平台機制，整合雙方行政資源，推動沿海地區建設升級作業。

台中市府顧問為盧秀燕的核心戰情團隊，為提振盧秀燕民調及建設能見度，提供不同思維和方案，近來盧秀燕民調提升，顯見戰力奏效，但之前繼前台中市經發局長朱蕙蘭及電視台記者錢怡君進入市府擔任市府顧問，相繼以另有生涯規畫離職，李月娥為離職第三人，皆成階段性任務。

(中時 )