台灣老齡人口逐年增加，中高齡層罹患肌少症者越來越多，但只有20％知道自己有肌少症，高達80％患者不自知。台北榮總高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯提醒，台灣中老年人飲食習慣粗茶淡飯，蛋白質攝取量普遍不足，若平日又沒有運動習慣，肌肉量流失會更嚴重。

肌少症是一種老年人肌肉流失，進而影響身體機能的疾病近年已被國際認證為正式的疾病種類。因為肌肉流失，導致體力、代謝機能都會下降，走動時容易累、沒力、易跌倒，但若不動，會使代謝更差、體重增加，陷入惡性循環，甚至影響精神狀態、認知功能。

台北榮民總醫院高齡醫學科主任彭莉甯指出，台灣5到10年間高齡人口增加速度太快，高齡者肌少症問題逐漸浮出檯面，根據統計，全台65歲以上老年人肌少症發生率約為7至10％，然而，僅有二成老年人知道自己有肌少症，其餘八成全然不知。

研究也指出，40歲開始，身體肌肉量每10年，將以3到8％速度流失，並隨年紀增長而加速，大約有30至40％肌肉會在50歲至80歲間流失，導致肌少症上身。且研究也顯示，華人肌力較易退化，華人女性長者的握力以每年5％速度減少。

彭莉甯說，國際間近年研究發現，小腿圍粗細和肌少症預後風險息息相關，日本研究也顯示，若雙手可順利圈住小腿最粗的部位，甚至還留有空間，代表小腿過細，未來肌少症風險將是常人的6倍，死亡率也明顯增加。

彭莉甯指出，有了這項發現，亞洲今年底前將針對肌少症訂出最新診斷標準，凡是年齡65歲以上男性小腿圍小於34公分、女性小於33公分，可能就是肌少症危險族群，建議進一步評估握力、走路速度來確診，儘早展開飲食控制和運動，避免更多危害發生。

而根據國健署資料顯示，45至65歲的台灣成年人，有9成乳品攝取不足，蔬果達標不到2成，年輕時雖看不出毛病，但年老時疾病會出現。許多老人家認為，年紀大了飲食應更清淡，不但肉類不吃，有的連蛋也不吃，導致營養不均衡，肌肉反而加快流失。

彭莉甯建議，老人家三餐都應補充蛋白質，至於每天應攝取多少蛋白質？彭莉甯說，體重每一公斤應攝取1至1.2公克蛋白質，以50公斤女性為例，應攝取60公克蛋白質，且應在早午晚等三餐中均衡分配，一個巴掌大的肉類就有14到16g左右、相當於2份的蛋白質，1顆蛋或是1杯牛奶或豆漿，也有一份蛋白質。

(中時 )