《大政治大爆卦─無色覺醒》綠色執政跳票保證？扭轉低薪、電費不漲…如今聽來像笑話？ 14:162019/10/27 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 綠色執政跳票保證？過去蔡英文所說過的勞工政策，還有電費絕不調整的承諾也都調整了，蔡英文所謂的扭轉低薪、電費不漲…如今聽來像笑話？ 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》DPP行騙天下？ 說好將人帶回受審 但陳同佳自由了 14:092019/10/23 政治 數字會說話 高市府駁觀光跳票 04:102019/10/24 地方新聞 大政治大爆卦-無色覺醒》睜眼說瞎話？ 徐國勇大部長怒嗆記者 14:122019/10/24 政治 英首相強森首度坦承脫歐跳票 04:102019/10/26 國際大事 韓推免費遊學 蔡：支票開越大跳票可能性越大 12:302019/10/26 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》庶民新竹接力 遍地挺韓大聲講 14:142019/10/26 政治 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 蔡英文論文門 阿扁斷言最後結局 - 政治 第三位市府顧問走人！謝震武太太李月娥辭中市府顧問 - 政治 高雄街頭總統民調 韓、蔡差距嚇死網友 - 政治 記者祝賀王金平代表親民黨選總統 王金平連答... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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