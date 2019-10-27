國民黨總統候選人韓國瑜告假高雄市長3個月，展開全國傾聽之旅。「桃園孫先生」今天早上10點許來到高雄的鹽埕區的大仁市場來做街頭民調，若以國民黨韓國瑜、民眾黨柯文哲、民進黨蔡英文3人相較，韓國瑜獲得29票(55%)，大幅領先蔡英文20(38%)。值得注意的是，鹽埕在去年九合一大選期間，綠營得票率是超過國民黨的。

孫先生今在早10點多在社群平臺直播街訪，來到了高雄鹽埕區的大仁市場，若在民眾黨柯文哲、國民黨韓國瑜、民進黨蔡英文3人車拚的情況下，韓國瑜以29票（55%），小幅領先蔡英文的20票（38%）、民眾黨柯文哲的3票（7％）。柯P若未出戰，會有3票投給蔡。

網友紛紛在直播中留言表示，「鹽埕區很綠，高雄市長韓48.28%陳50.55%」、「綠的真的不是有心要治理臺灣，一切都是選票考量，只有黨的利益」、「林園或仁武可以贏就正式翻轉了」、「鹽埕是美食匯聚之地 只是很綠」、「鹽埕一直都很綠，林園也是」「菜英文就沒有任何能力的人」。

(中時電子報)