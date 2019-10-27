廣場舞表現「節奏流暢明快、動作簡單易學」，跳一次就上手的特色。（李金生攝）

金門學生舞蹈團隊展現青春、健康活力。（李金生攝）

廈門市思明區文化館副研究館員黃秀珍期待在「兩岸一家親」的理念下，透過兩岸交流活動的舉辦，增進彼此的認識與情感。（李金生攝）

金門學生舞蹈團隊展現青春、健康活力。（李金生攝）

社區媽媽走向戶外，在舞蹈中找到健康與活力。（李金生攝）

海峽兩岸原創廣場舞交流展演移師金門舉辦，受到兩岸媒體的關注。（李金生攝）

一項以「兩岸攜手·舞動金門」為主題的原創廣場舞交流，今（27）日在金湖鎮小巨蛋體育館登場，兩岸24支隊伍近400人在傳統與現代碰撞的曲目中，盡情揮灑健康、活力，期待在歡樂歌聲和肢體伸展中，一起舞出兩岸和諧美好的未來。

這項兩岸「以舞會友」的交流，是由北京市九州文化傳播中心、廈門市思明區文化館、金門縣金湖鎮公所與金城鎮公所共同主辦，並由金門體育總會、金門舞蹈總會、廈門市思明區群眾文化協會承辦，共有廈門市思明區藝術團（星海舞蹈團）、金城鎮湖濱公園社區舞蹈隊、金湖鎮廣場舞隊與金門高中、高職舞蹈隊等兩岸24支隊伍近400人參加。

原創廣場舞蹈融合兩岸民間戲曲舞蹈、小調，也集合兩岸少數民族歌舞、服飾等豐富的文化元素，在兩岸舞者的肢體延伸與整齊畫一中，表現「節奏流暢明快、動作簡單易學」，跳一次就上手的特色。

其中，由廈門市思明區文化館副研究館員黃秀珍領軍的星海舞蹈團，以兼具優雅身段和原創爆發力的演出，成為全場最受矚目的焦點。目前也是廈門思明區藝術團藝術總監的她表示，期待在「兩岸一家親」的理念下，透過兩岸交流活動的舉辦，增進彼此的認識與情感。

主辦單位指出，海峽兩岸原創廣場舞交流展演自2017年、2018年先後在廈門、台北舉辦以來，獲得愈來愈多兩岸民眾的歡迎。今年首次移師與廈門門對門，僅有一水之隔的金門舉辦。

陳文顧鎮長希望金湖鎮成為金門推動廣場舞蹈的搖籃，期待在縣府的經費支持下，鼓勵社區民眾走向戶外，一起活動筋骨、蹦蹦跳跳，迎來健康活力的新生活。

(中時 )