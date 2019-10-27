受到美中兩國擬簽署象徵妥協意義的初步貿易協議與美國原油庫存意外下降影響，國際油價持穩續揚，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升小漲0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.2元。

此外，台塑化28日凌晨1時起，零售參考價為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24元。

中油表示，本周調價指標7D3B週均價從每桶59.40美元上漲60.24美元，台幣兌美元匯率升值0.069元，國內油價依公式計算漲幅為0.95％，92無鉛汽油及柴油均未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調漲0.1元，足額調整。

因美國上週原油庫存下滑及油國將嚴控產量，紐約商業交易所（NYMEX）12月原油期貨10月24日收盤上漲0.5％，每桶56.23美元，為連續第三天上漲，並創一個月來收盤新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.8％，成為每桶61.67美元。

高盛最新報告指出，雖然明(2020)年布蘭特原油期貨可能會繼續在60美元附近徘徊，但未來幾個月受到美國產油商躲避風險、運費近期上揚的逆風減緩，加上供需吃緊、新興市場庫存減少等基本面改善帶動，油價有機會攀高，推估年底62美元布蘭特原油目標價有上修的可能。

據高盛估計，第三季受到沙烏地阿拉伯自願減產、伊朗及委內瑞拉因美國制裁而減少供油量的影響，全球原油日供給約短缺130萬桶。另將今年原油需求量增長預估值從原本每日125萬桶下修至每日95萬桶；2020年預估值也從每日145萬桶下修至每日125萬桶。

在能源市場缺乏任何「具有意義的」衝擊下，高盛預測明年布蘭特原油期貨仍會於60美元附近遊走，而OPEC持續減產、頁岩油生產商採掘活動趨緩，將抵銷非OPEC產油國供應量增加、明年需求成長緩慢等利空。

(工商 )