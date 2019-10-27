楊石旭提撥部分回饋金，收購剩下沒賣完的高麗菜，送給有需要的鄉親。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

楊石旭提撥部分回饋金，收購剩下沒賣完的高麗菜，送給有需要的鄉親。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市文化里長楊石旭近日幫菜農促銷高麗菜，並將所得捐給嘉縣安仁家園及要照顧中風兒子的76歲罹癌阿婆「阿麗」，此舉感動許多網友及當地居民，這個月已賣出逾350箱、超過2800顆，他也提撥部分回饋金，收購剩下沒賣完的高麗菜，送給有需要的鄉親。

楊石旭表示，旭唐建設公司為了幫助菜農，購買50箱高麗菜要送給安仁家園，也為身心障礙朋友注入一股暖流，但家園無法放置太多的高麗菜，因而轉託請他義賣，全部所得捐給安仁家園，每箱20公斤、含8到15顆不等，每箱售價卻只要250元。

楊石旭說，由於高麗菜價格實惠又新鮮，大家踴躍購買，因此再接洽菜農，送來好幾批的高麗菜作販售，一樣每箱250元，捐50元做公益；最近有一位住朴子的阿婆「阿麗」3年前罹癌，大兒子8年前去世，與小兒子相依為命，小兒子9月底突然中風住院，「阿麗」只能先辭去自助餐廳的工作照顧兒子。

楊石旭說，當時去醫院探望他們，看到身影瘦弱「阿麗」，拖著蹣跚的步伐、低著頭到5樓病房照顧她兒子，相當不捨，因此，除了市民代表黃陳伯蓮捐2000元，民眾也紛紛慷慨解囊來資助，並把每箱50元的回饋金，全數捐給罹癌阿婆「阿麗」。

楊石旭說，臉書PO文後，獲得婆婆、媽媽熱烈回響，這幾天不管在里長服務處或大馬路，很多人都問他「還有高麗菜嗎？」，故陸續有向菜農調貨來賣，由於高麗菜不能在常溫下放太久，也利用回饋金收購剩餘的，每人限領一顆，送給需要的民眾。

(中時 )